Какой новый законопроект поддержала Верховная Рада?

Проект поддержали 293 народных депутата, о чем говорится на сайте ВРУ.

Закон имеет целью усилить социальную защиту лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Также законодательная инициатива хочет усилить защиту и семей этих людей.

Законом предусмотрены назначение и выплата единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью для:

работников операторов критической инфраструктуры;

их филиалов и представительств;

других людей, пострадавших на объектах критической инфраструктуры;

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления.

Речь идет о людях, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, увечья, контузии или заболевания, связанные с выполнением обязанностей в период после 24 февраля 2022 года – в районах ведения боевых действий или на территориях, подвергавшихся различным видам атак.

Кроме того, закон определяет круг лиц, которые имеют право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели человека. Независимо от содержания личного распоряжения, право гарантировано:

малолетним и несовершеннолетним детям;

совершеннолетним нетрудоспособным детям;

совершеннолетним трудоспособным детям, которые учатся в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет;

нетрудоспособной вдове или вдовцу;

нетрудоспособным родителям погибшего.

А если будет установлена высшая группа инвалидности (во время повторного оценивания), и она связана с выполнением обязанностей в период боевых действий, то человеку выплачивается разница между ранее полученной суммой и той, что предусмотрена законом для новой группы.

Единовременное пособие установлено в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;

людям с инвалидностью II группы – 500 тысяч гривен;

с инвалидностью III группы – 200 тысяч гривен;

в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен.

Один из инициаторов законопроекта, нардеп от партии "Слуга народа" – Павел Фролов – сообщил, что новый проект заполняет пробелы в действующем законе №2980 и восстанавливает "достойную поддержку пострадавшим на рабочем месте работникам критической инфраструктуры". Речь идет в частности о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

Обратите внимание! Он отметил, что закон устанавливает справедливость для тех людей, которые ежедневно рискуют жизнью под обстрелами.

Что еще известно об изменениях в законодательстве?