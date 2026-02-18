Какие сроки хочет убрать Рада?

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проголосовал за законопроект № 14318 об изменениях в некоторые законодательные акты.

Изменения призваны убрать из документов терминологию, которая уже устарела и не соответствует действующим законам. Например, речь идет о таких названиях:

сельсовет;

поселок городского типа;

город районного значения.

В дополнение в законопроекте уточнили полномочия местных органов власти согласно их принципу повсеместности их полномочий.

Важно! После решения комитета ВР законопроект передали в парламент. А уже на заседании 16 февраля депутаты рекомендовали принять его за основу.

Зачем убирают сроки?

Еще в 2020 году правительство определило административные центры регионов Украины. Тогда Кабмин утвердил 1 469 территориальных общин, пишет Судебно-юридическая газета.

В то же время, по словам законодателей, в действующем осталось много устаревшей терминологии. К примеру, это термины для обозначения города областного значения, поселков городского типа, городов районного значения и тому подобное. Эти названия нарушают новые подходы и могут создать правовые коллизии.

Поэтому в законопроекте предлагают изменения в 6 кодексов и 64 законов Украины. Это позволит осовременить законодательство в сфере местного самоуправления.

Из законодательства собираются убрать неактуальные понятия и унифицировать терминологию:

изымут устаревшие категории административно-территориальных единиц;

уберут упоминания объединенных территориальных общин как отдельный тип субъектов, которые часто повторяются.

Все базовые законы затем будут содержать одно название – территориальная община.

Заметьте! Также законодатели хотят доработать положения, которые регулируют возможность занимать должности в местной власти и органах государственной власти украинцам, которые имеют гражданство другого государства.

Куда исчезли поселки городского типа?