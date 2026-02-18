Які терміни хоче прибрати Рада?

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проголосував за законопроєкт № 14318 щодо змін до деяких законодавчих актів.

Зміни покликані прибрати із документів термінологію, яка вже застаріла і не відповідає чинним законам. Наприклад, мова йде про такі назви:

сільрада;

селище міського типу;

місто районного значення.

На додачу в законопроєкті уточнили повноваження місцевих органів влади згідно іх принципом повсюдності їхніх повноважень.

Важливо! Після рішення комітету ВР законопроєкт передали до парламенту. А вже на засіданні 16 лютого депутати рекомендували ухвалити його за основу.

Навіщо прибирають терміни?

Ще у 2020 році уряд визначив адміністративні центри регіонів України. Тоді Кабмін затвердив 1 469 територіальних громад, пише Судово-юридична газета.

Водночас, за словами законодавців, у чинному залишилося багато застарілої термінології. До прикладу, це терміни на позначення міста обласного значення, селищ міського типу, міст районного значення тощо. Ці назви порушують нові підходи та можуть створити правові колізії.

Тому у законопроєкті пропонують зміни до 6 кодексів та 64 законів України. Це дозволить осучаснити законодавство у сфері місцевого самоврядування.

Із законодавства збираються прибрати неактуальні поняття та уніфікувати термінологію:

вилучать застарілі категорії адміністративно-територіальних одиниць;

приберуть згадки об'єднаних територіальних громад як окремий тип суб'єктів, які часто повторюються.

Всі базові закони відтак міститимуть одну назву – територіальна громада.

Зауважте! Також законодавці хочуть доопрацювати положення, які регулюють можливість обіймати посади у місцевій владі та органах державної влади українцям, які мають громадянство іншої держави.

Куди зникли селища міського типу?