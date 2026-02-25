Який новий законопроєкт підтримала Верховна Рада?

Проєкт підтримали 293 народні депутати, про що йдеться на сайті ВРУ.

Закон має на меті посилити соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Також законодавча ініціатива хоче посилити захист й родин цих людей.

Законом передбачені призначення та виплата одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю для:

працівників операторів критичної інфраструктури;

їхніх філій і представництв;

інших людей, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування.

Йдеться про людей, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, що пов’язані із виконанням обов’язків у період після 24 лютого 2022 року – у районах ведення бойових дій або на територіях, що зазнавали різних видів атак.

Крім того, закон визначає коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі людини. Незалежно від змісту особистого розпорядження, право гарантовано:

малолітнім і неповнолітнім дітям;

повнолітнім непрацездатним дітям;

повнолітнім працездатним дітям, які навчаються у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років;

непрацездатній вдові або вдівцю;

непрацездатним батькам загиблого.

А якщо буде встановлена вища група інвалідності (під час повторного оцінювання), і вона пов’язана з виконанням обов’язків у період бойових дій, то людині виплачується різниця між раніше отриманою сумою та тією, що передбачена законом для нової групи.

Одноразова допомога встановлена у таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;

людям з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;

з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;

у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

Один з ініціаторів законопроєкту, нардеп від партії "Слуга народу" – Павло Фролов – повідомив, що новий проєкт заповнює прогалини у чинному законі №2980 та відновлює "гідну підтримку постраждалим на робочому місці працівникам критичної інфраструктури". Мова йде зокрема про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов'язків.

Зверніть увагу! Він наголосив, що закон встановлює справедливість для тих людей, які щодня ризикують життям під обстрілами.

Що ще відомо про зміни у законодавстві?