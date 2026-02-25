Що означає скасування обов’язкових АВР?

Тепер компанії можуть самі вирішувати, чи потрібні їм акти виконаних робіт, повідомили в Мінекономіки.

Якщо обидві сторони не проти, факт надання послуг можна підтвердити просто інвойсом, підписаним виконавцем. Такий рахунок визнається повноцінним первинним документом для бухгалтерії та податків.

У Мінекономіки пояснюють: ідея в тому, щоб прибрати зайву паперову тяганину. Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, а надає бізнесу право вибору:

акти виконаних робіт стають необов’язковими;

сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;

у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

Фактично Україна рухається до міжнародної практики. У більшості країн ЄС основним документом для підтвердження послуг є саме рахунок-фактура, а не окремий акт.

Як нове рішення допоможе бізнесу?

Обов’язкові акти – це спадщина старої пострадянської системи документообігу. У великих компаніях до процесу могли бути залучені десятки людей, а оформлення одного акту обходилося в середньому у 200 – 300 гривень. У підсумку – близько 4 тисяч гривень на місяць витрат лише на "зайві" документи для одного підприємства.

За попередніми оцінками, відмова від обов’язкових актів може зекономити бізнесу до 20 мільярдів гривень щороку.

Також нові правила спрощують роботу з іноземними партнерами – документообіг стає більш зрозумілим і однаковим як для внутрішнього ринку, так і для експорту послуг.

Яке ще нововведення запровадили для бізнесу України?