Что означает отмена обязательных АВР?

Теперь компании могут сами решать, нужны ли им акты выполненных работ, сообщили в Минэкономики.

Если обе стороны не против, факт предоставления услуг можно подтвердить просто инвойсом, подписанным исполнителем. Такой счёт признаётся полноценным первичным документом для бухгалтерии и налогов.

В Минэкономики объясняют: идея в том, чтобы убрать лишнюю бумажную волокиту. Закон не отменяет первичные документы и не снимает контроль, а предоставляет бизнесу право выбора:

акты выполненных работ становятся необязательными;

стороны могут и в дальнейшем работать с актами, если считают это целесообразным;

в случае договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо АВР.

Фактически Украина движется к международной практике. В большинстве стран ЕС основным документом для подтверждения услуг является именно счет-фактура, а не отдельный акт.

Как новое решение поможет бизнесу?

Обязательные акты – это наследие старой постсоветской системы документооборота. В крупных компаниях в процесс могли быть вовлечены десятки людей, а оформление одного акта обходилось в среднем в 200 – 300 гривен. В итоге – около 4 тысяч гривен в месяц расходов только на "лишние" документы для одного предприятия.

По предварительным оценкам, отказ от обязательных актов может сэкономить бизнесу до 20 миллиардов гривен ежегодно.

Также новые правила упрощают работу с иностранными партнерами – документооборот становится более понятным и одинаковым как для внутреннего рынка, так и для экспорта услуг.

