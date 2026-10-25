Непридатних можуть знову покликати на ВЛК: адвокат розповів про головну пастку

Військовозобов'язані, яких місцеві медичні комісії визнали непридатними до служби, місяцями не можуть домогтися затвердження цього статусу вищими інстанціями через бюрократичну тяганину. Через відсутність відмітки про виключення з обліку в електронних реєстрах таких чоловіків можуть повторно відправити на медогляд просто з вулиці.

Затягування перевірок та ризики повторних оглядів

Рішення районної військово-лікарської комісії про непридатність не набуває сили автоматично, адже папери мають обов'язково затвердити фахівці вищої регіональної інстанції. Адвокат та кандидат юридичних наук Євген Филипець зазначив, що у випадку затягування рішення військовозобов'язаний увесь час перебуває в підвішеному стані.

Так на практиці бувають випадки, коли електронний застосунок Резерв+ хоч і відображає висновок про хворобу, проте позначки про виключення з військового обліку не містить. Через це чоловік формально залишається на обліку й позбавлений базових гарантій захисту від повісток чи повторних перевірок на вулиці.

За словами експерта, медичні документи військовозобов'язаних можуть по три рази повертати назад через формальні недоліки в оформленні бланків чи додатків. Військові юристи наголошують, що затримка виникає виключно з вини державних органів.

Це не поодинока ситуація і вона може тривати рік. А потім посилаються (ТЦК, – 24 Канал) на те, що час пройшов, ваш висновок ВЛК вже не актуальний. Проходь знову комісію. На мою думку й на думку моєї команди, це – абсолютно незаконний підхід,

– розповів Євген Филипець.

Тобто якщо висновок військово-лікарської комісії щодо такої людини ще не затверджений, то ТЦК мають право відправити її на нову медкомісію, де попередні діагнози можуть переглянути не на користь громадянина. Така ситуація загрожує втратою роботи, стабільних доходів та примусовим призовом попри реальний стан здоров'я.

Як зафіксувати порушення та змусити комісію діяти

Щоб не стати заручником замкненого кола, Филипець радить ретельно фіксувати кожен крок передачі документів від однієї інстанції до іншої. Зокрема, варто надсилати офіційні адвокатські або письмові запити з вимогою пояснити конкретні причини відмови у затвердженні висновків.

Системний юридичний тиск унеможливлює втрату справ та змушує регіональні комісії розглядати папери по суті, забезпечуючи офіційне зняття з обліку.

Судова практика вже демонструє прецеденти: нещодавно суд змусив районний ТЦК передати матеріали до вищої комісії навіть попри те, що з моменту першого огляду минув понад рік.

Нам важливо встановити послідовність руху таких документів, на якому етапі є проблема, зафіксувати офіційно, яка структура, який орган не просуває цих документів,

– зазначив адвокат.

Нагадаємо, статус у Резерв+ безпосередньо впливає на можливість скористатися законними правами. Якщо в застосунку людина бачить статус "Не на обліку" – це може вказувати на відсутність прив'язки даних до конкретного територіального центру комплектування, що ускладнює оформлення відстрочки від мобілізації.

Для вирішення проблеми необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації, надати необхідні документи та оновити дані в реєстрі "Оберіг".

До слова, відсутність даних у Резерв+ також може бути спричинена технічними збоями. Попри це чоловіків без підтвердження підстав для відстрочки можуть мобілізувати після проходження військово-лікарської комісії.