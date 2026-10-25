Непридатних могут снова вызвать на ВВК: адвокат рассказал о главной ловушке

Затягивание проверок и риски повторных освидетельствований

Решение районной военно-медицинской комиссии о негодности не вступает в силу автоматически, ведь документы должны быть обязательно утверждены специалистами высшей региональной инстанции. Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец отметил, что в случае затягивания решения военнообязанный все время находится в подвешенном состоянии.

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Так, на практике бывают случаи, когда электронное приложение Резерв+, хотя и отображает заключение о болезни, однако не содержит отметки об исключении из воинского учета. Из-за этого человек формально остается на учете и лишен базовых гарантий защиты от повесток или повторных проверок на улице.

По словам эксперта, медицинские документы военнообязанных могут по три раза возвращаться из-за формальных недостатков в оформлении бланков или приложений. Военные юристы подчеркивают, что задержка возникает исключительно по вине государственных органов.

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Это не единичная ситуация, и она может длиться год. А потом ссылаются (ТЦК, – 24 Канал) на то, что срок истек, ваше заключение ВВК уже не актуально. Проходите комиссию заново. По моему мнению и по мнению моей команды, это – абсолютно незаконный подход– рассказал Евгений Филипец.

То есть если заключение военно-врачебной комиссии в отношении такого человека еще не утверждено, то ТЦК имеют право отправить его на новую медкомиссию, где предыдущие диагнозы могут пересмотреть не в пользу гражданина. Такая ситуация грозит потерей работы, стабильных доходов и принудительным призывом, несмотря на реальное состояние здоровья.

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Как зафиксировать нарушение и заставить комиссию действовать

Чтобы не стать заложником замкнутого круга, Филипец советует тщательно фиксировать каждый этап передачи документов от одной инстанции к другой. В частности, следует направлять официальные адвокатские или письменные запросы с требованием объяснить конкретные причины отказа в утверждении заключений.

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Системное юридическое давление исключает возможность потери дел и заставляет региональные комиссии рассматривать документы по существу, обеспечивая официальное снятие с учета.

Судебная практика уже демонстрирует прецеденты: недавно суд обязал районный ТЦК передать материалы в вышестоящую комиссию, даже несмотря на то, что с момента первого осмотра прошел более года.

Нам важно установить последовательность движения таких документов, на каком этапе возникает проблема, официально зафиксировать, какая структура, какой орган не продвигает эти документы– отметил адвокат.

Напомним, статус в "Резерв+" напрямую влияет на возможность воспользоваться законными правами. Если в приложении человек видит статус "Не на учете" – это может указывать на отсутствие привязки данных к конкретному территориальному центру комплектования, что затрудняет оформление отсрочки от мобилизации.

Для решения проблемы необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, предоставить необходимые документы и обновить данные в реестре "Оберег".

К слову, отсутствие данных в "Резерв+" также может быть вызвано техническими сбоями. Несмотря на это, мужчин с пометкой без подтверждения оснований для отсрочки могут мобилизовать после прохождения военно-врачебной комиссии.