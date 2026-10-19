Как действовать в такой ситуации и может ли обращение в ТЦК привести к мобилизации, объяснил юрист Владислав Дерий.

Почему в Резерв+ нет данных?

По словам юриста, порядок действий зависит от наличия информации о человеке в реестре Оберег.

Приложение Резерв+ получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег. Если сведений о человеке в реестре нет, его электронный военно-учетный документ может не отображаться.

В то же время пункт 14-3 постановления Кабинета Министров Украины № 1487 предусматривает автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет при определенных условиях.

Если автоматический обмен данными не состоялся из-за технических проблем или по другим причинам, человеку может понадобиться лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это можно сделать по месту официальной регистрации или по месту жительства, указанному в справке внутренне перемещенного лица.

Существует ли льготный период после обращения в ТЦК?

По словам Владислава Дерия, законодательство не предусматривает отдельного гарантированного 45-дневного срока для урегулирования военно-учетного статуса после обращения в ТЦК. Поэтому рассчитывать на такой период без правовых оснований не стоит.

Перед визитом в ТЦК следует учитывать, что дальнейшие действия ТЦК и СП будут зависеть от возраста человека, его военно-учетного статуса и наличия законных оснований для отсрочки.

Могут ли мобилизовать после постановки на учет?

Юрист отметил, что мужчин в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную военную службу и не учились на военной кафедре, оформляют на военном учете как призывников.

По достижении 25 лет человека ставят на учет как военнообязанного. Если у него нет законных оснований для отсрочки, его могут направить на ВВК.

Если ВВК признает мужчину годным к военной службе, а оснований для отсрочки нет, по словам юриста, ему могут вручить мобилизационное распоряжение и направить в учебный центр.

В то же время само отсутствие данных в системе Резерв+ не означает автоматической мобилизации: дальнейший порядок действий зависит от конкретных обстоятельств и военно-учетного статуса человека.

Напомним, что ранее 24 Канал рассказывал, можно ли получить отсрочку при статусе "Не на учете" в Резерв+? и как исправить военно-учетные данные.