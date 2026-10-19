Як діяти в такій ситуації та чи може звернення до ТЦК призвести до мобілізації, пояснив юрист Владислав Дерій.

Чому в Резерв+ немає даних?

За словами правника, порядок дій залежить від наявності інформації про людину в реєстрі Оберіг.

Застосунок Резерв+ отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. Якщо відомостей про людину в реєстрі немає, її електронний військово-обліковий документ може не відображатися.

Водночас пункт 14-3 постанови Кабінету Міністрів України №1487 передбачає автоматичне взяття на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років за визначених умов.

Якщо автоматичний обмін даними не відбувся через технічні проблеми або з інших причин, людині може знадобитися особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це можна зробити за місцем офіційної реєстрації або за місцем проживання, зазначеним у довідці внутрішньо переміщеної особи.

Чи є пільговий період після звернення до ТЦК?

За словами Владислава Дерія, законодавство не передбачає окремого гарантованого 45-денного строку для врегулювання військово-облікового статусу після звернення до ТЦК. Тому розраховувати на такий період без правових підстав не варто.

Перед візитом до ТЦК слід враховувати, що подальші дії ТЦК та СП залежатимуть від віку людини, її військово-облікового статусу та наявності законних підстав для відстрочки.

Чи можуть мобілізувати після постановки на облік?

Юрист зауважив, що чоловіків віком до 25 років, які не проходили строкову військову службу й не навчалися на військовій кафедрі, оформлюють на військовому обліку як призовників.

Після досягнення 25 років людину ставлять на облік як військовозобов'язану. Якщо вона не має законних підстав для відстрочки, її можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Якщо ВЛК визнає чоловіка придатним до військової служби, а підстав для відстрочки немає, за словами юриста, йому можуть вручити мобілізаційне розпорядження та направити до навчального центру.

Водночас сама відсутність даних у Резерв+ не означає автоматичної мобілізації: подальший порядок дій залежить від конкретних обставин і військово-облікового статусу людини.

Нагадаємо, що раніше 24 Канал розповідав, чи можна отримати відстрочку зі статусом "Не на обліку" в Резерв+ і як виправити військово-облікові дані.