Кабінет Міністрів наразі не готовий ініціювати зменшення віку мобілізації й обіцяє розглянути це питання лише в разі опрацювання проєктів від Міноборони. Нині навіть через суд чоловіки, які б давно мали бути виключені з військового обліку, не можуть довести своє право на звільнення від мобілізації.

Знятися з обліку в 50+ років через суд фактично неможливо

Якщо адвокати обіцяють домогтися беззаперечного виключення з обліку через суд, то в більшості випадків виграти таку справу нереально. Особливо, якщо людина не має відповідної позначки у військовому квитку. Граничний мобілізаційний вік сягає 60 років, тому навіть у 50 – 59 років громадянина без законних підстав з обліку не виключать. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Фахівець навів приклад – справу Дніпропетровського окружного адміністративного суду. У ній чоловік стверджував, що мав право на виключення з обліку ще у 2012 році, коли досяг 45 років. Проте суд був однозначним – оскільки йому зараз 59 років, то він ще підлягає мобілізації.

Сьогодні ТЦК байдуже: вам 50 або навіть 59 років, значить вони вас можуть законно мобілізувати. Формально можна мобілізувати чоловіка навіть за день до його 60-річчя. Папір же ж все стерпить. А ТЦК отримує ту необхідну свою галочку і плюс один мобілізований. Система зараз так працює, аби виконати лише план,

– зауважив Сімутін.

Тому щоб не служити у 50+ років, людина повинна мати законну відстрочку або бронювання.

Винятки бувають

Роман Сімутін зауважив, що шанс усе ж довести право на виключення з обліку є, якщо військовозобов'язаний досягнув 45 років ще до набрання чинності змін до закону 13 серпня 2014 року. Шанси на перемогу високі, якщо людина має відповідні записи у військово-обліковому документі.

Проте навіть якщо вас мобілізують у 50+ років, то є шанси, що там все ж таки будуть дотримуватися здорового глузду і направлять служити з огляду фактично на стан здоров'я чоловіка, досвід і спеціалізацію. Тому вас можуть направити до тилових підрозділів у логістичні, ремонтні та технічні служби,

– розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше до Кабінету Міністрів надійшла петиція про зниження граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Звернення набрало понад 25 тисяч голосів, тож на нього відреагував прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він зазначив, що змінювати граничний вік без урахування безпекової ситуації та потреб держави недоцільно, тож питання потребує подальшого аналізу.

В Україні мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років здійснюється на загальних умовах з урахуванням стану здоров'я. Генштаб ухвалює рішення про мобілізацію цієї категорії громадян, враховуючи дефіцитні військові спеціальності та потреби тилових підрозділів.