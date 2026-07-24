Мобілізація торкнеться 60-річних: чи доведеться пенсіонерам служити в 2026

В Україні наразі не передбачається підвищення мобілізаційного віку. З 1 серпня він, як і раніше, становитиме 60 років.

Чи може служити у війську людина після 60 років

Граничний вік перебування на службі регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно з законодавством, є певний виняток людей, які можуть перебувати на військовій службі до 65 років. Це військовослужбовці, які проходять службу під час особливого періоду, з-поміж осіб вищого офіцерського складу.

Зверніть увагу, що військові рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу можуть служити до 60 років.

Крім того, добровольці віком від 60 років можуть укласти однорічний контракт. Це дозволяє чоловікам 60 років та старше перебувати на службі.

Контракт доступний виключно для тих, хто визнаний військово-лікарською комісією придатними до військової служби за станом здоров’я. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Однак це лише добровольча ініціатива. Мобілізація людей після 60 років не відбувається.

Кого можуть мобілізувати зі студентів

Нагадаємо, що в Україні можуть мобілізувати студентів. Це можливо, якщо особа навчається на заочній або дистанційній формі навчання чи здобуває другу освіту. Також мобілізація можлива у випадках, коли людина не може підтвердити, що підвищує свій рівень освіти під час навчання.