Про це міський голова Львова заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Що заявив Садовий про військову підготовку українців?

За словами Садового, з огляду на географічне розташування Україна завжди житиме в умовах постійної загрози з боку Росії. Тому, на його думку, "кожен чоловік, чи навіть, можливо, і жінка, вони повинні розуміти, що треба вміти себе захищати".

Я б на сьогоднішній день вводив правило, що всі чоловіки повинні проходити військову службу і бути готові захищати державу, як це є на прикладі того ж самого Ізраїлю. У нас немає іншого виходу. Ми не поміняємо Росію,

– заявив львівський міський голова.

Водночас він висловив думку, що доки Росія існуватиме у нинішньому вигляді як держава, вона й надалі становитиме загрозу для українських міст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Режими діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Таке рішення ухвалюють вже вдвадцяте з 2022 року.