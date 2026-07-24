Об этом мэр Львова заявил в интервью РБК-Украина.

Что заявил Садовый о военной подготовке украинцев?

По словам Садового, учитывая географическое положение, Украина всегда будет жить в условиях постоянной угрозы со стороны России. Поэтому, по его мнению, "каждый мужчина, а может быть, даже и женщина, должны понимать, что нужно уметь защищаться".

Я бы на сегодняшний день ввел правило, что все мужчины должны проходить военную службу и быть готовы защищать государство, как это принято, например, в Израиле. У нас нет другого выхода. Мы не поменяем Россию,

– заявил мэр Львова.

В то же время он высказал мнение, что пока Россия будет существовать в нынешнем виде как государство, она и впредь будет представлять угрозу для украинских городов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Эти режимы будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Такое решение принимается уже в двадцатый раз с 2022 года.