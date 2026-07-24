Про це повідомила Верховна Рада України.
На скільки продовжили воєнний стан?
Верховна Рада повідомила про отримання підписаних президентом України законів. Йдеться про Закон №4928-IX, що передбачає продовження строку дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року ще на 90 діб.
Також із 2 серпня буде продовжено проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це свідчить закон №4929-IX.
Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Нагадаємо, 14 липня народні депутати підтримали вищезгадані законопроєкти. Це стало вже 20 рішенням парламенту про продовження дії спеціального стану.