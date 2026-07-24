Про це повідомила Верховна Рада України.

На скільки продовжили воєнний стан?

Верховна Рада повідомила про отримання підписаних президентом України законів. Йдеться про Закон №4928-IX, що передбачає продовження строку дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року ще на 90 діб.

Також із 2 серпня буде продовжено проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це свідчить закон №4929-IX.

Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, 14 липня народні депутати підтримали вищезгадані законопроєкти. Це стало вже 20 рішенням парламенту про продовження дії спеціального стану.