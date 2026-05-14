Призов за чергою: в Україні можуть створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб

В Україні можуть зпровадити черговість мобілізації, яка б дозволяла громадянам у реєстрі відстежувати, кого далі можуть призвати до війська. Таким чином законотворці хочуть збільшити прозорість системи призову, підвищити довіру до держави й зменшити корупцію в мобілізаційних процесах. Нині законодавство не містить механізму черговості мобілізації, через що рішення ТЦК часто викликають суперечки.

Як хочуть запровадити прозору систему призову та мобілізаційної черговості?

Таке поняття як мобілізаційна черговість може стати одним із основоположних принципів для підготовки майбутніх військових. Законопроєкт №15232 пропонує створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб.

У реєстрі будуть дані про військовозобов'язаних громадян. Там же можна буде побачити, хто наступним може підпадати під мобілізацію, якщо це дозволяє стан здоров'я, можливості й відсутність відстрочки.

Реєстр наповнюватимуть Збройні сили України та інші військові формування відповідно до своїх потреб. Порядок такого наповнення має бути розроблений президентом України.

Так за допомогою електронних ресурсів громадяни бачитимуть інформацію про черговість призову, вимоги до громадян та обмеження щодо мобілізації. Серед основних вимог, за якими формуватиметься черговість, автори законопроєкту визначили:

потрібний вік;

стан здоров’я;

військова спеціальність.

Доступ до Єдиного реєстру мобілізаційних потреб, згідно з законопроєктом, буде безоплатним.

Крім того, проєкт пропонує зміни до чинного законодавства про мобілізацію. Йдеться про те, що має бути доповнений перелік принципів мобілізаційної підготовки та мобілізації. До нього мають додати важливу зміну – "прозорість системи призову та мобілізаційної черговості".

На думку авторів законопроєкту, електронний реєстр може зменшити хаотичність мобілізації та спростити перевірку підстав для відстрочки.

Важливо! Ініціатива передбачає, що громадяни розумітимуть, за якими критеріями формується потреба в мобілізації та хто саме може бути призваний першочергово.

Автор проєкту Максим Заремський не пояснив, як саме формуватиметься черга на мобілізацію за визначеними вимогами. Чи то планується, що спочатку під призов будуть підпадати молодші українці, чи спочатку мобілізовуватимуть всіх придатних до служби. Водночас у законопроєкті поки не пояснюється, як уникатимуть помилок з даними, оскільки будь-які неточності можуть впливати на рішення про мобілізацію. Окремим питанням може стати порушення Закону, який захищає персональну інформацію військовозобов’язаних. Зокрема мова йде про чутливих даних про стан здоров'я, які не можуть бути поширені. Ймовірно, в реєстрі не буде відкритого доступу до такої інформації.

Сам процес створення цієї черговості не описаний. Проте проєкт закону лише направлено на розгляд комітету й можливе голосування за нього найближчим часом не відбудеться.

Ідея насправді має право на реалізацію, тому що зараз процес мобілізації хаотичний і часто інформація про громадян (їхній стан здоров'я тощо) не враховується. Так на фронт потрапляють люди, від яких там не буде користі. Але відмовитися від мобілізації не можна, тому черговість могла б стати потрібною зміною на тлі суспільних дискусій про нерівномірність призову та відсутність зрозумілих критеріїв, за якими громадян викликають до ТЦК.

Які ще проєкти про мобілізацію та оборону внесли до Ради?

Одночасно з законопроєктом про черговість мобілізації Максим Заремський вніс до Ради законопроєкт "Про справедливе бронювання". Він визначає норми, коли чоловіки не можуть бути мобілізовані, але будуть корисними для економіки. Зокрема військовозобов'язаним пропонують платити внески для звільнення від мобілізації та працювати на критичних підприємствах.

Інший проєкт його авторства пропонує встановити чіткі строки служби на фронті, обов’язкову ротацію та гарантовані періоди відновлення військових. Питання заміни воїнів нагальне й потребує законодавчих змін, які й пропонує законопроєкт.

Ще один проєкт про реформу ТЦК, який пропонує зробити процес мобілізації більш прозорим і контрольованим. Якщо його ухвалять, то процес вручення повісток, проходження ВЛК та спілкування працівників ТЦК із громадянами обов'язково повинен буде фіксуватися на камеру. Автори ініціативи вважають, що це допоможе зменшити кількість конфліктів, скарг на порушення прав і зловживань під час призову.