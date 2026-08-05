Стан здоров'я не врахували: на Полтавщині розслідуватимуть резонансний випадок мобілізації

На Полтавщині мобілізували чоловіка, який мав законне право не служити. Через проблеми зі здоров'ям громадянина виключили з військового обліку, проте службовці ТЦК силою забрали його з власного будинку.

Чоловіка визнали придатним до служби попри проблеми зі здоров'ям

Омбудсману з прав людини стало відомо про мобілізацію чоловіка, який пережив інсульт і мав низку хронічних хвороб. Подібна історія виникає не вперше, але перевірка такого порушення з боку територіального центру має бути ретельна. Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Тимчасова слідча комісія розглянула проблеми, з якими стикаються люди під час мобілізації. Про мобілізацію виключеного з обліку сина розповіла його мати. За її словами, двоє представників ТЦК і двоє поліціянтів приїхали до чоловіка додому. Чоловік вийшов косити траву на прилеглу територію, де службовці в якийсь момент одягли на нього кайданки й повалили на землю.

Жінка переконана, що права її сина порушили, адже на військово-лікарській комісії його якимось чином визнали придатним. Медики не врахували низку хронічних захворювань, пережитий інсульт і проблеми із серцем.

Відповідну скаргу родина подала до Полтавського обласного ТЦК і до поліції. Правоохоронці своєю чергою заявили, що порушень правил мобілізації нібито немає.

Реакція омбудсмана

Дмитро Лубінець вимагає проведення розслідування щодо мобілізації виключеного з обліку чоловіка й вимагає документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК. Він додав, що мати подала копії документів про стан здоров'я мобілізованого.

Вимагаю надати офіційну інформацію та документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК, зміни його статусу щодо військового обліку, законності рішення про призов під час мобілізації, а також підтвердження проходження ним військової служби! Практика так званої "бусифікації", яка сформувалася ще за часів попереднього керівництва МОУ, має бути остаточно припинена,

– написав Уповноважений з прав людини.

Зазначимо, що на момент публікації ні Полтавський обласний, ні Кременчуцький районний центри комплектування офіційно не прокоментували можливо незаконну мобілізацію. Ймовірно, в ТЦК триває службове розслідування, але не факт, що його результати оприлюднять.

Нагадаємо, юристи радять у таких випадках оскаржувати не лише рішення ВЛК, а й порушення самої процедури мобілізації. Суди перевіряють не тільки медичний висновок, а й те, чи дотримався ТЦК вимог законодавства.