Юрист визначила найчастіші порушення, які здійснюють ТЦК під час мобілізації

Службовці можуть неправомірно проводити заходи з мобілізації як на етапі проведення ВЛК, так і під час покарання за ймовірне порушення правил військового обліку. Про це розповіла юрист з Дніпра пані Анна на своїй сторінці у Threads.

Так, за словами експертки, можна скасувати висновок військово-лікарської комісії, якщо її провели без лабораторних аналізів. Тобто якщо людина лише пройшла лікарів, але не здавала аналізів, то процедура медичного огляду фактично порушена. Адже згідно з Положенням №402, обстеження мають передувати оглядам лікарів.

ТЦК часто ігнорують цей етап заповнюючи картку огляду зі слів або довільно, що є підставою для оскарження рішення ВЛК. Важливо: не завжди слід оцінювати діагноз (це компетенція лікарів), але завжди необхідно оцінювати законність процедури,

– розповіла юристка.

Крім того, грубим порушенням вважається відсутність підпису людини, про те, що вона ознайомилася з результатами огляду.

Далі службовці намагаються блокувати водійське посвідчення військовозобов'язаних, але часто поспішають. Експертка зазначила, що представники ТЦК повинні довести не лише факт невиконання військовозобов'язаним вимог законодавства, а й виконання всіх передбачених законом етапів. Тобто вони мають зафіксувати правопорушення, мати постанову про притягнення до відповідальності докази того, що людину не можливо було доставити в територіальний центр.

Також людина має право оскаржувати бездіяльність службовців щодо актуалізації даних. Замість того щоб виправити помилку, вони заявляють, що архіви для перевірки були втрачені або пошкоджені.

Чи можна оскаржити порушення прав військових

Не лише військовозобов'язані можуть звертатися до суду, щоб повідомити про незаконні дії командування чи центру комплектування.

Так, за словами пані Анни, право порушується, коли ігнорується його звернення після створення електронного рапорту в застосунку Армія+.

Судова практика свідчить, що командування не мають повноважень створювати штучні процедурні перешкоди, якщо право на звільнення або розв'язання іншого питання підтверджено належними документами,

– уточнила експертка.

Вона зазначила, що однією з найпоширеніших підстав для відмови у звільненні військовослужбовців за сімейними обставинами є посилання командирів на наявність інших родичів, крім воїна, які могли б здійснювати догляд.

Тому суди нерідко стають на бік військових, якщо процедура розгляду була порушена, а людина при цьому мала повне право звільнитися зі служби.

До слова, Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що мобілізацію потрібно реформувати, насамперед усунувши помилки під час проходження військово-лікарських комісій. За її словами, нині до війська потрапляють люди, які мають законні підстави для відстрочки або звільнення від служби, а це негативно впливає на якість мобілізаційного ресурсу.

На думку Решетилової, реформа має передбачати комплексні зміни, а не окремі рішення. Вона наголосила, що необхідно вдосконалити роботу ВЛК, перевірку документів та саму систему мобілізації, щоб до війська потрапляли люди, які дійсно підлягають призову. Це б додатково захистило права тих, хто має законні пільги чи можливість отримати відстрочку.