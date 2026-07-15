Юрист определила наиболее частые нарушения, допускаемые ТЦК в ходе мобилизации

Сотрудники могут неправомерно проводить мероприятия по мобилизации как на этапе проведения ВЛК, так и во время наказания за предполагаемое нарушение правил воинского учета. Об этом рассказала юрист из Днепра Анна на своей странице в Threads.

Так, по словам эксперта, заключение военно-врачебной комиссии можно отменить, если оно было составлено без лабораторных анализов. То есть если человек только прошел осмотр у врачей, но не сдавал анализы, то процедура медицинского осмотра фактически нарушена. Ведь согласно Положению № 402, обследования должны предшествовать осмотрам врачей.

ВК часто игнорируют этот этап, заполняя карточку осмотра со слов или произвольно, что является основанием для обжалования решения ВЛК. Важно: не всегда следует оценивать диагноз (это компетенция врачей), но всегда необходимо оценивать законность процедуры,

– рассказала юрист.

Кроме того, грубым нарушением считается отсутствие подписи человека о том, что он ознакомился с результатами осмотра.

Далее сотрудники пытаются заблокировать водительские права военнообязанных, но часто торопятся. Эксперт отметила, что представители ТЦК должны доказать не только факт невыполнения военнообязанным требований законодательства, но и выполнение всех предусмотренных законом этапов. То есть они должны зафиксировать правонарушение, иметь постановление о привлечении к ответственности и доказательства того, что человека невозможно было доставить в территориальный центр.

Также человек имеет право обжаловать бездействие служащих в отношении актуализации данных. Вместо того чтобы исправить ошибку, они заявляют, что архивы для проверки были утеряны или повреждены.

Можно ли обжаловать нарушение прав военнослужащих

Не только военнообязанные могут обращаться в суд, чтобы сообщить о незаконных действиях командования или центра комплектования.

Так, по словам Анны, право нарушается, когда игнорируется ее обращение после создания электронного рапорта в приложении "Армия+".

Судебная практика свидетельствует, что командование не имеет полномочий создавать искусственные процедурные препятствия, если право на увольнение или решение другого вопроса подтверждено надлежащими документами,

– уточнила эксперт.

Она отметила, что одним из наиболее распространенных оснований для отказа в увольнении военнослужащих по семейным обстоятельствам является ссылка командиров на наличие других родственников, помимо военнослужащего, которые могли бы осуществлять уход.

Поэтому суды нередко становятся на сторону военных, если процедура рассмотрения была нарушена, а человек при этом имел полное право уволиться со службы.

К слову, военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что мобилизацию нужно реформировать, прежде всего устранив ошибки при прохождении военно-медицинских комиссий. По ее словам, в настоящее время в армию попадают люди, имеющие законные основания для отсрочки или освобождения от службы, а это негативно сказывается на качестве мобилизационного ресурса.

По мнению Решетиловой, реформа должна предусматривать комплексные изменения, а не отдельные решения. Она подчеркнула, что необходимо усовершенствовать работу ВЛК, проверку документов и саму систему мобилизации, чтобы в армию попадали люди, которые действительно подлежат призыву. Это дополнительно защитило бы права тех, кто имеет законные льготы или возможность получить отсрочку.