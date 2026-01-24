Продаж квартири без згоди дружини: чи можливо це зробити законно

Продаж житла, набутого під час шлюбу, часто стає джерелом серйозних юридичних ризиків. Поширена помилка полягає в тому, що власник, на якого оформлена квартира, вважає себе єдиним розпорядником майна.

Чи можна продати квартиру без згоди дружини?

Під час продажу житла, набутого у шлюбі, згода другого з подружжя у більшості випадків є обовʼязковою умовою законності угоди. Про це йдеться у Сімейному кодексі України.

Навіть якщо квартира оформлена лише на одного з подружжя, це не означає, що він має право одноосібно розпоряджатися таким майном. Українське законодавство виходить із принципу спільної сумісної власності, який надає обом подружжю рівні майнові права.

Довідково: Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю. А згідно зі статтею 65, розпорядження таким майном здійснюється лише за взаємною згодою чоловіка і дружини.

Це означає, що для продажу квартири або будинку нотаріус, як правило, вимагатиме нотаріально посвідчену згоду другого з подружжя.

Що таке згода подружжя для продажу квартири та як її отримати?

Згода подружжя це окремий нотаріальний документ, у якому чоловік або дружина офіційно підтверджує відсутність заперечень щодо конкретної угоди.

Важливо! Без такого документа посвідчення договору є неможливим, а якщо угода все ж буде укладена, вона може бути оскаржена в судовому порядку.

Обовʼязок надавати згоду стосується не лише продажу житла. Вона також потрібна при:

купівлі нерухомості;

даруванні квартири або будинку;

передачі житла в іпотеку чи під заставу;

укладенні договорів довгострокової оренди.

Закон передбачає й винятки. Згода не потрібна, якщо майно є особистою приватною власністю одного з подружжя (наприклад, набуте до шлюбу або визнане таким за рішенням суду), а також у випадках, коли інший з подружжя визнаний судом безвісти відсутнім.

