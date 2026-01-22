Чи законне утримання коштів із заробітної плати?

Державна служба з питань праці роз’яснює, що утримання коштів із заробітної плати можливе виключно за наявності належної правової підстави та відповідного документа.

Зокрема, підставами для відрахувань можуть бути:

наказ або розпорядження роботодавця у ситуаціях, коли працівник має заборгованість перед підприємством, де він працює;

виконавчі документи, зокрема виконавчі листи судів, судові ухвали й постанови у цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних провадженнях, а також виконавчі написи нотаріусів.

Окремо допускається також добровільна форма, зокрема через письмове доручення працівника роботодавцю на перерахування частини заробітної плати, наприклад, для оплати товару, придбаного в кредит.

У всіх випадках роботодавець зобов’язаний діяти в межах закону та з дотриманням установлених обмежень щодо розміру утримань.

Зверніть увагу! Відрахування не можуть здійснюватися довільно. Кожен випадок має бути підтверджений офіційним рішенням або волевиявленням самого працівника.

Чи можуть забирати частину зарплати через борги?

Гроші можуть утримувати не лише з майна боржника, а й безпосередньо з його доходів, як от зарплати, пенсії, стипендії або інших регулярних виплат, наголосили у Міністерстві юситиції.

Таке стягнення застосовується, якщо на рахунках боржника немає коштів, якщо його майна недостатньо для повного погашення боргу, а також у справах про регулярні платежі, наприклад аліменти.

У деяких випадках виконавець може одразу звернути стягнення на доходи, не шукаючи майно. Це можливо, якщо стягувач подав відповідну заяву або якщо сума боргу є відносно невелико – до п’яти мінімальних зарплат.

Довідково: Для цього виконавець ухвалює постанову, яку надсилає роботодавцю чи іншій установі, що виплачує боржнику кошти. Саме на підставі цього документа із доходів починають законно утримувати визначену суму.

