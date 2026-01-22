Законно ли удержание средств из заработной платы?
Государственная служба по вопросам труда разъясняет, что удержание средств из заработной платы возможно исключительно при наличии надлежащего правового основания и соответствующего документа.
В частности, основаниями для отчислений могут быть:
- приказ или распоряжение работодателя в ситуациях, когда работник имеет задолженность перед предприятием, где он работает;
- исполнительные документы, в частности исполнительные листы судов, судебные определения и постановления в гражданских, хозяйственных, административных или уголовных производствах, а также исполнительные надписи нотариусов.
Отдельно допускается также добровольная форма, в частности через письменное поручение работника работодателю на перечисление части заработной платы, например, для оплаты товара, приобретенного в кредит.
Во всех случаях работодатель обязан действовать в рамках закона и с соблюдением установленных ограничений по размеру удержаний.
Обратите внимание! Отчисления не могут осуществляться произвольно. Каждый случай должен быть подтвержден официальным решением или волеизъявлением самого работника.
Могут ли забирать часть зарплаты из-за долгов?
Деньги могут удерживать не только из имущества должника, но и непосредственно из его доходов, как вот зарплаты, пенсии, стипендии или других регулярных выплат, отметили в Министерстве юстиции.
Такое взыскание применяется, если на счетах должника нет средств, если его имущества недостаточно для полного погашения долга, а также по делам о регулярных платежах, например алименты.
В некоторых случаях исполнитель может сразу обратить взыскание на доходы, не ища имущество. Это возможно, если взыскатель подал соответствующее заявление или если сумма долга является относительно небольшой – до пяти минимальных зарплат.
Справочно: Для этого исполнитель принимает постановление, которое направляет работодателю или другому учреждению, выплачивающему должнику средства. Именно на основании этого документа с доходов начинают законно удерживать определенную сумму.
Что еще следует знать о долгах в Украине?
В Украине квартиру, оформленную на жену должника, могут использовать для погашения долгов, если она считается общей собственностью супругов. Ключевое значение имеет не то, на кого записано жилье, а когда и при каких условиях оно было приобретено.
В то же время закон ограничивает такие действия. Обращение взыскания на жилье возможно только при условии, что сумма задолженности превышает 20 минимальных заработных плат. Продажа квартиры происходит не автоматически: сначала необходимо получить решение суда, после чего недвижимость реализуется через электронный аукцион, а полученные средства направляются на погашение долга.