Законно ли удержание средств из заработной платы?

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, что удержание средств из заработной платы возможно исключительно при наличии надлежащего правового основания и соответствующего документа.

В частности, основаниями для отчислений могут быть:

приказ или распоряжение работодателя в ситуациях, когда работник имеет задолженность перед предприятием, где он работает;

исполнительные документы, в частности исполнительные листы судов, судебные определения и постановления в гражданских, хозяйственных, административных или уголовных производствах, а также исполнительные надписи нотариусов.

Отдельно допускается также добровольная форма, в частности через письменное поручение работника работодателю на перечисление части заработной платы, например, для оплаты товара, приобретенного в кредит.

Во всех случаях работодатель обязан действовать в рамках закона и с соблюдением установленных ограничений по размеру удержаний.

Обратите внимание! Отчисления не могут осуществляться произвольно. Каждый случай должен быть подтвержден официальным решением или волеизъявлением самого работника.

Могут ли забирать часть зарплаты из-за долгов?

Деньги могут удерживать не только из имущества должника, но и непосредственно из его доходов, как вот зарплаты, пенсии, стипендии или других регулярных выплат, отметили в Министерстве юстиции.

Такое взыскание применяется, если на счетах должника нет средств, если его имущества недостаточно для полного погашения долга, а также по делам о регулярных платежах, например алименты.

В некоторых случаях исполнитель может сразу обратить взыскание на доходы, не ища имущество. Это возможно, если взыскатель подал соответствующее заявление или если сумма долга является относительно небольшой – до пяти минимальных зарплат.

Справочно: Для этого исполнитель принимает постановление, которое направляет работодателю или другому учреждению, выплачивающему должнику средства. Именно на основании этого документа с доходов начинают законно удерживать определенную сумму.

Что еще следует знать о долгах в Украине?