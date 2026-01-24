Продажа квартиры без согласия жены: возможно ли это сделать законно

Продажа жилья, приобретенного во время брака, часто становится источником серьезных юридических рисков. Распространенная ошибка заключается в том, что собственник, на которого оформлена квартира, считает себя единственным распорядителем имущества.

Можно ли продать квартиру без согласия жены?

При продаже жилья, приобретенного в браке, согласие другого супруга в большинстве случаев является обязательным условием законности сделки. Об этом говорится в Семейном кодексе Украины.

Интересно С зарплаты начали "списывать" деньги: по каким причинам возможны отчисления

Даже если квартира оформлена только на одного из супругов, это не означает, что он имеет право единолично распоряжаться таким имуществом. Украинское законодательство исходит из принципа общей совместной собственности, который предоставляет обоим супругам равные имущественные права.

Справочно: В соответствии с статьей 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. А согласно статьей 65, распоряжение таким имуществом осуществляется только по взаимному согласию мужа и жены.

Это означает, что для продажи квартиры или дома нотариус, как правило, потребует нотариально заверенное согласие второго из супругов.

Что такое согласие супругов для продажи квартиры и как его получить?

Согласие супругов это отдельный нотариальный документ, в котором муж или жена официально подтверждает отсутствие возражений по конкретной сделке.

Важно! Без такого документа удостоверение договора невозможно, а если сделка все же будет заключена, она может быть обжалована в судебном порядке.

Обязанность давать согласие касается не только продажи жилья. Оно также требуется при:

покупке недвижимости;

дарении квартиры или дома;

передаче жилья в ипотеку или под залог;

заключении договоров долгосрочной аренды.

Закон предусматривает и исключения. Согласие не требуется, если имущество является личной частной собственностью одного из супругов (например, приобретенное до брака или признано таковым по решению суда), а также в случаях, когда другой супруг признан судом без вести отсутствующим.

Сімейні питання часто бувають складнішими, аніж може здатися спочатку. ЮК "Звільнимо" супроводжує будь-які справи – від майнових спорів до питань щодо спадку. Понад 40 кваліфікованих фахівців, які допоможуть пережити життєві виклики з якісним супроводом.

Какое имущество в браке не является общим?