Какое имущество является общей совместной собственностью супругов?

Все имущество, приобретенное мужем и женой во время пребывания в браке, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого оно оформлено, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

К такому имуществу относятся:

квартиры;

жилые дома;

земельные участки;

автомобили.

А также доходы, которые были получены во время брака. Речь идет не только о заработной плате, но и о доходах от предпринимательской деятельности, пенсии, социальные выплаты и другие денежные поступления.

Важно! Не имеет значения, кто именно зарабатывал средства или вносил большую часть оплаты. Даже если один из супругов временно не имел дохода из-за обучения, уход за детьми или состояние здоровья, это не влияет на правовой режим имущества.

До момента раздела или определения долей такое имущество принадлежит супругам на праве общей совместной собственности.

Что является ключевым в суде?

При рассмотрении споров суд исходит из презумпции, что имущество, приобретенное во время брака, является общим, пишет Судебно-юридическая газета. Обязанность доказать обратное возлагается на сторону, которая заявляет о личной собственности.

Запомните! Сам факт государственной регистрации квартиры на одного из супругов не определяет ее правовой режим. Суд оценивает обстоятельства приобретения жилья, источник средств и поведение сторон при заключении договора.

Решающее значение имеет согласие другого супруга. Если оно предоставлено в письменной форме и содержит подтверждение, что средства являются общими, а квартира приобретается в интересах семьи, это рассматривается как доказательство общей совместной собственности.

При таких обстоятельствах суд не может игнорировать зафиксированную договоренность, даже если впоследствии один из супругов заявляет о личном происхождении средств.

Когда квартира может быть личной собственностью одного из супругов?

Квартира может быть признана личной частной собственностью в четко определенных случаях:

Жилье было приобретено до заключения брака.

Полученное во время брака по наследству или по договору дарения.

или по договору дарения. Квартира, что приобретенная за личные средства одного из супругов.

Однако это должно быть подтверждено надлежащими доказательствами, в частности документами о происхождении средств. Отдельно учитываются условия брачного договора, если супруги заранее определили другой режим собственности.

Как осуществляется раздел общей собственности?