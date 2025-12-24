Что означает общая долевая собственность?

Общая долевая собственность возникает тогда, когда имущество принадлежит нескольким лицам с определением долей каждого, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Важно! Доля является не конкретной частью квартиры или дома, а частью права собственности на все имущество. Каждый совладелец имеет равные права на владение и пользование имуществом с учетом размера своей доли.

Как можно разделить общую долевую собственность по согласию?

Самым простым всегда является договоренность между совладельцами. По согласию сторон возможен раздел имущества в натуре или выделение доли одного из совладельцев.

Для недвижимости такая договоренность оформляется письменным договором и подлежит нотариальному удостоверению. Раздел в натуре допускается только тогда, когда каждая выделенная часть может существовать как отдельный объект без потери функционального назначения.

Что такое выделение доли?

Выделение доли означает передачу совладельцу конкретной части имущества в соответствии с его долей в праве собственности. Если технически невозможно выделить долю в натуре, закон допускает выплату денежной компенсации по согласию совладельцев. После выделения право общей долевой собственности для этого лица прекращается.

Какие права имеет каждый совладелец до раздела?

По нормам Гражданского кодекса совладелец имеет:

право распоряжаться своей долей в праве собственности отдельно от других совладельцев;

право покупки доли, если другой совладелец решил ее отчудить;

возможность получить компенсацию вместо части имущества, если выдел ее в натуре невозможен.

Что делать, если совладельцы не пришли к согласию?

В случае отсутствия договоренности каждый совладелец имеет право обратиться в суд с иском о разделе имущества или выделении доли, пишет Судебная власть Украины. Суд оценивает возможность раздела в натуре, техническое состояние объекта, размер долей и интересы всех сторон.

Суд может:

осуществить раздел имущества в натуре, если это возможно;

признать невозможность выделения части каждому совладельцу, и в таком случае применить порядок денежной компенсации;

прекратить право на долю одного лица с выплатой компенсации, если доля является незначительной или имущество неделимое, а другие обстоятельства позволяют это сделать без существенного вреда совладельцу.

Может ли совладелец подать заявку "еВідновлення"?