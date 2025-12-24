Що означає спільна часткова власність?

Спільна часткова власність виникає тоді, коли майно належить кільком особам із визначенням часток кожного, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Дивіться також Документ про право власності на будинок: що має знати кожен власник

Важливо! Частка є не конкретною частиною квартири чи будинку, а частиною права власності на все майно. Кожен співвласник має рівні права на володіння та користування майном з урахуванням розміру своєї частки.

Як можна поділити спільну часткову власність за згодою?

Найпростішим завжди є домовленість між співвласниками. За згодою сторін можливий поділ майна в натурі або виділ частки одного зі співвласників.

Для нерухомості така домовленість оформлюється письмовим договором і підлягає нотаріальному посвідченню. Поділ у натурі допускається лише тоді, коли кожна виділена частина може існувати як окремий об'єкт без втрати функціонального призначення.

Що таке виділ частки?

Виділ частки означає передачу співвласнику конкретної частини майна відповідно до його частки у праві власності. Якщо технічно неможливо виділити частку в натурі, закон допускає виплату грошової компенсації за згодою співвласників. Після виділу право спільної часткової власності для цієї особи припиняється.

Які права має кожний співвласник до поділу?

За нормами Цивільного кодексу співвласник має:

право розпоряджатися своєю часткою у праві власності окремо від інших співвласників;

право купівлі частки, якщо інший співвласник вирішив її відчужити;

можливість отримати компенсацію замість частини майна, якщо виділ її у натурі неможливий.

Що робити, якщо співвласники не дійшли згоди?

У разі відсутності домовленості кожен співвласник має право звернутися до суду з позовом про поділ майна або виділ частки, пише Судова влада України. Суд оцінює можливість поділу в натурі, технічний стан об'єкта, розмір часток та інтереси всіх сторін.

Суд може:

здійснити поділ майна у натурі, якщо це можливо;

визнати неможливість виділу частини кожному співвласнику, і в такому випадку застосувати порядок грошової компенсації;

припинити право на частку однієї особи з виплатою компенсації, якщо частка є незначною чи майно неподільне, а інші обставини дозволяють це зробити без істотної шкоди співвласнику.

Чи може співвласник подати заявку "єВідновлення"?