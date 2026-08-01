Зняття з військового обліку: чи дає воно право на виїзд за кордон

Мобілізаційні питання часто плутають громадян України. Зокрема, людей хвилює питання, чи можна виїхати за кордон за умови зняття з військового обліку.

Чи можна виїхати за кордон за умови зняття з обліку

Згідно з ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" люди, які визнані непридатними до військової служби, можуть виїхати за наявності рішення ВЛК про непридатність до військової служби, про що йдеться на сайті "Бачинський та партнери".

Водночас не є підставами для виїзду за кордон:

наявність робочої візи країни ЄС;

зняття з військового обліку без підтвердження інвалідності чи непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я;

відбування покарання та звільнення з місць позбавлення волі;

право на тимчасового проживання у країні ЄС;

подвійне громадянство тощо.

На порталі "Юристи.UA" також є інформація щодо такого питання. Наприклад, юрист Сергій Богун зазначив, що чоловіки, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я на підставі офіційної постанови ВЛК, мають право залишати територію країни, оскільки вони більше не вважаються військовозобов'язаними.

Юрист Владислав Дерій також надав перелік документів, які знадобляться при перетині кордону:

закордонний паспорт; військово-обліковий документ з позначкою про виключення з військового обліку; свідоцтво про хворобу від ВЛК (теж бажано мати) або протокол засідання медиків.

Якщо Вам по надуманим причинам не дозволяють перетнути кордон Ви повинні вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення,

– наголосив експерт.

Рішення про відмову у перетині кордону може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано не чинним у судовому порядку.

Нагадаємо, що правила щодо перетину кордону можуть змінюватися. Наприклад, у травні зняли обмеження на виїзд для жінок, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування тощо.

Зокрема, більшість жінок можуть вільно перетинати кордон України. Більшість заборон є саме індивідуальними обмеженнями.