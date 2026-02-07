Продаж авто без згоди чоловіка чи дружини: коли угоду можуть скасувати

В Україні трапляються випадки, коли автомобіль, придбаний у шлюбі, продають без згоди другого з подружжя. Така угода може мати серйозні юридичні наслідки й бути оскарженою в суді.

Чи можна продати авто без згоди чоловіка чи дружини?

Досить часто один із подружжя відчужує автомобіль, придбаний під час шлюбу, не погодивши це рішення з чоловіком або дружиною, а інколи – вже й з колишнім подружжям, повідомляє Міністерство юстиції. Більшість договорів купівлі-продажу авто укладають у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України без нотаріального посвідчення, і письмову згоду другого з подружжя там не вимагають.

Читайте також Визнання батьківства після реєстрації народження: як отримати нове свідоцтво

Водночас відсутність такої згоди не означає відсутність правових наслідків. Якщо продаж відбувся без домовленості та фактично приховано, інший із подружжя може захищати свої майнові права в судовому порядку.

Згідно із Сімейним кодексом України, майно, набуте під час шлюбу, є спільною сумісною власністю чоловіка і дружини незалежно від рівня доходів кожного з них. Подружжя має рівні права на володіння, користування і розпоряджання таким майном, а рішення щодо нього мають ухвалюватися за взаємною згодою.

Яким чином можна продати майно?

Для укладення договорів щодо цінного майна, які підлягають державній реєстрації або нотаріальному посвідченню, закон прямо вимагає письмової та нотаріально посвідченої згоди другого з подружжя. Аналогічні положення містить і Цивільний кодекс України, який передбачає, що розпоряджання спільним майном здійснюється лише за згодою всіх співвласників.

Правочин, укладений без необхідних повноважень, може бути визнаний судом недійсним. Така позиція неодноразово підтверджувалася Верховним Судом, який зазначав, що відсутність згоди другого з подружжя є підставою для оскарження договору.

Окрім цього, той із подружжя, чиї права порушили, має право вимагати в суді стягнення половини вартості проданого автомобіля, адже частки у спільному майні за загальним правилом є рівними. Важливо й те, що розірвання шлюбу не припиняє режим спільної сумісної власності: майно, набуте під час шлюбу, залишається спільним до моменту його поділу.

Важливо! Водночас закон робить винятки. Не є спільною сумісною власністю майно, отримане одним із подружжя у спадщину, за договором дарування або придбане за особисті кошти. У таких випадках згода другого з подружжя на відчуження не потрібна.

Шлюбний договір в Україні: що можна прописати і коли його можуть визнати недійсним?