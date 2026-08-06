Дія формує довідки про доходи за кілька хвилин: що потрібно зробити, щоб їх отримати

Завдяки Мультишерингу в Дії громадяни можуть в кілька натискань відправити необхідні документи в банк чи установу. Підготовка необхідних довідок може тривати до 15 хвилин.

Мультишеринг в Дії формує довідку про доходи за кілька хвилин

Послуга Мультишерингу в Дії дозволяє отримувати довідки ОК-5 і ОК-7 без завантаження файлів, візитів до податкової та зайвих черг. Мова йде про офіційні документи з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України, які підтверджують ваш страховий стаж, офіційні доходи та сплату єдиного соціального внеску. Скільки часу формується така довідка, розповіли представники Дії.

Мультишеринг успішно працює вже понад рік, аби передавати до установ необхідні довідки. Так, якщо банк вимагає документ про підтвердження доходів, то її можна сформувати в Дії за приблизно 15 хвилин.

Як повідомили розробники, довідку про доходи й сплату податків можуть вимагати:

банки – під час оформлення кредиту;

роботодавці – для нарахування лікарняних, кадрових та фінансових процедур;

органи соцзахисту – для отримання допомоги з безробіття;

Пенсійний фонд – для підтвердження страхового стажу.

Для користувача сервіс зручний, бо дозволяє автоматично передавати довідки та швидко отримувати послуги установ.

Інструкція щодо отримання довідок про доходи в Дії: відео

Коли установа отримує довідку

Важлива деталь: цифрові документи в більшості випадків передаються миттєво. Але оформлення довідки про доходи для кожного конкретного запиту потребує часу. Державна податкова служба може готувати її не довше за 15 хвилин.

Якщо закрити застосунок і не підтвердити передання довідки після того, як вона буде готова, банк чи інша установа отримають неповний пакет документів. Щоб установа отримала повний пакет даних: дочекайтеся сповіщення від Дії про готовність довідки; відкрийте запит у застосунку та підпишіть його за допомогою Дія.Підпису,

– пояснили розробники.

Таким чином відбувається передача персональних даних, на яку користувач погоджується. Для завершення процедури варто натиснути "Надіслати через Дію". Після цього установа отримує довідку клієнта.

Нагадаємо, в авторській колонці для 24 Каналу керівник команди проєктних менеджерів та впровадження Дії Олексій Вовк повідомляв, що за час роботи Мультишерингу до нього приєдналися понад 100 компаній, серед яких банки, мобільні оператори та сервіси перевезень.

Розробники планують розширити перелік документів, які можна буде передавати через сервіс, щоб він став доступним для ще більшої кількості сфер — від фінансових послуг до страхування та HR.