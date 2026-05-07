Нардепка повідомила, чи є шанси змінити новий скандальний Цивільний кодекс України 

Наприкінці квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України. Теперішня версія в будь-якому разі потребує доопрацювання.

Народна депутатка Інна Совсун розповіла 24 Каналу, що станом на зараз народні депутати готують законопроєкт до другого читання та вносять поправки. Вже зараз надходять зауваження від фахових громадських організацій, які теж потрібно врахувати.

Чи вдасться оновити нову версію Цивільного кодексу?

За словами Совсун, зараз усе залежить від політичної волі чинної влади. Не можна сказати, що шанси на зміни є неймовірно високими. Але вони не є нульовими.

Також показовою є реакція європейських партнерів. Там стурбовані тим, що відбувається довкола ситуації з Цивільним кодексом.

В публічні та непублічній комунікації вони обурені цим. Там тиснуть на рівні уряду та парламенту, аби питання зі змінами до кодексу адекватно вирішили та привели його у відповідність до європейських зобов'язань України. Чи може спікер Стефанчук та інші колеги силою протягнути цю версію? Не можу це виключати. Але їм складно буде пояснити це європейським партнерам,

– зазначила Совсун.

Що не так з новим Цивільним кодексом?

Цивільний кодекс – фундаментальний документ, який є базою для усіх відносин між громадянами. Його не оновлювали з 2003 року. Відповідно певні норми вже давно застаріли. Тому закон потребував суттєвого оновлення. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що над новим документом працювали понад 300 юристів упродовж 7 років.

Верховну Раду критикують за те, що вони ухвалили такий фундаментальний законопроєкт в першому читанні всього за 3 тижні. Цього недостатньо, аби повністю розглянути усі норми. Не можна розглядати документ, який регулюватиме цивільні відносини на роки вперед, фактично без жодного обговорення. Це створює ризики для громадян через можливі правові суперечності.

Як зауважила Совсун, оновлення кодексу дійсно потрібне. Однак є питання, як це відбувається та кого залучали до розробки. Текст писали юристи переважно з академічного середовища. Деякі конкретні питання варто було б передати експертам. До прикладу, були дискусії в спільноті лікарів щодо репродуктивних прав. Але ніхто так і не спитався їхньої думки.

Одним з найбільш дискусійних є введення терміну "доброзвичайність", який пропонують застосовувати до широкого кола цивільних відносин. Хоч ніхто не може пояснити, за якими критеріями вона визначається.

Зверніть увагу! Адвокат Станіслав Ліфлянчик у коментарі 24 Каналу повідомив, що законодавці обрали невдалий час для такої масштабної реформи. Україна перебуває у війні, а Цивільний кодекс є базою для відносин між громадянами. Його радикальне оновлення може принести правову нестабільність. Потрібен буде час на адаптацію. А суди, бізнес та громадяни можуть по-різному трактувати норми.

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що перед другим читанням відбудуться дебати. Там врахують усі зауваження та доопрацюють законопроєкт. Очевидно, що знадобиться кілька місяців, щоб повністю підготувати кодекс.