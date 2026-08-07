Спека у вагоні, а кондиціонер не працює: що можуть зробити пасажири Укрзалізниці

Українці повідомляють про спекотні умови подорожі потягами. Мовляв у частині трансопрту не працює кондиціонування, через що поїздка виявляється ще тим випробуванням.

Кондиціонер – не обов'язкова послуга

Коли на вулиці жарко, то перебування в непровітрюваному та неохолодженому приміщенні може бути важким для багатьох людей. Звичайно, коли людина заплатила за додаткову послугу, то вона має право вимагати її. А якщо ні, то звинувачення провідників у тому, що вони не ввімкнули кондиціонер – безпідставні. Усі ці деталі пояснили фахівці юридичної компанії "Мельничук & Партнери" на своїй сторінці в Threads.

Як кажуть експерти, до 30 градусів тепла може зростати температура у потягах під час спеки. Це не дивно, адже транспорт нагрівається, а зачинені вікна створюють задушливий ефект. У більшості випадків у вагонах, де немає кондиціонера провідники дозволяють відчиняти вікна, проте на 100% це не рятує.

Чому ж хтось їде весь шлях з кондиціонером, а хтось змушений терпіти спеку? Усе тому, що не у всіх вагонах нині є послуга з кондиціонування. Правила перевезення залізничним транспортом уточнюють, що кондиціонер обов'язково має бути у вагонах типу купе та люкс, де кондиціювання входить до переліку базових і обов'язкових послуг. ️Якщо це регіональні експреси (InterCity), то система охолодження обов'язкова у вагонах першого класу.

Натомість у плацкарті кондиціонер не гарантований, але провідник має забезпечити хорошу вентиляцію.

Юристи уточнюють, що пасажири можуть знати про те, чи є в їхньому потязі кондиціонер ще на етапі купівлі квитка. Якщо є спеціальна позначка "сніжинки" біля номера вагона, то він має бути з кондиціонером.

Якою має бути температура в поїзді

Експерти наголосили, що правила дозволяють підтримувати температуру в вагонах на рівні приблизно 24 градусів тепла. При чому вмикати кондиціонери мають раніше, ніж у вагони сядуть пасажири.

Якщо у вагоні несправна вентиляція, опалення чи водопостачання – такий вагон взагалі не мають права випускати в рейс,

– уточнили в "Мельничук & Партнери".

Якщо температурний режим серйозно порушено, пасажир може звернутися до провідника. Бувають випадки, коли проблема вирішувалася лише перезапуском системи. Крім того, офіційно зафіксувати скаргу може начальник поїзда.

Якщо ви заплатили за вагон з кондиціонером, а він не працює, то ви маєте право просити пересадити вас на будь-яке вільне місце у вагоні зі справним кондиціонером, ви маєте право просити пересісти. ️

Юристи також рекомендують залишати звернення в книзі скарг або дзвонити на "гарячу" лінію Укрзалізниці за номером 0-800-503-222.

Фахівці уточнили, що навіть суди іноді стають на бік пасажирів і змушують залізницю сплатити компенсацію. Такий випадок підтверджено в справі №216/3789/16-ц. Відсутність кондиціонування у вагоні, де воно має бути обов'язково, свідчить про надання пасажиру послуги неналежної якості. Після доведення цього факту людина має право на повернення своїх грошей.

За законом про захист прав споживачів, ви маєте право вимагати зменшення вартості послуги (повернення частини коштів) та відшкодування моральної шкоди. Щоб довести це в суді, фіксуйте проблему на фото/відео, вимагайте підтвердження від начальника поїзда та пишіть офіційні претензії,

– уточнили юристи.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримала три нові пасажирські вагони українського виробництва, які вже почали курсувати у складі поїздів №29/30 Київ – Ужгород та №3/4 Запоріжжя – Ужгород. Нові вагони оснащені системою кондиціонування, що працює навіть під час тривалих зупинок, сповивальними столиками у вбиральнях, багаторівневим освітленням, комфортнішими верхніми полицями, індивідуальними розетками та USB-портами.

Від початку 2026 року перевізник уже отримав 15 нових вагонів, а загалом державна програма передбачає постачання 100 нових купейних, інклюзивних і вагонів нового покоління до травня 2028 року.