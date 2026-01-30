Небезпечні операції з грошима: що заборонено законом

Будь-які операції з гривнею, іноземною валютою чи іншими грошовими інструментами мають відбуватися у межах закону. Порушення встановлених правил може тягнути за собою сувору відповідальність, включно з реальним позбавленням волі.

Які операції із грошима заборонені законом?

У 2026 році кримінальна відповідальність за дії з підробленими грошима залишається однією з найсуворіших у фінансовій сфері згідно із Кримінальним кодексом України.

Стаття 199 Кримінального кодексу України передбачає покарання за умисне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання або збут фальшивої гривні чи іноземної валюти. За такі дії особі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Важливо! Якщо правопорушення вчинене повторно або у великому розмірі, санкції посилюються.

За обіг фальшивих грошей у значних обсягах суд може призначити від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Великим розміром у 2026 році вважається сума, що перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3 400 гривень.

Особливо суворе покарання, від 8 до 12 років позбавлення волі, передбачене у випадках діяльності організованої групи або якщо сума підробки перевищує 6 800 гривень.

Чим загрожує відмивання доходів?

Окрему кримінальну відповідальність несе відмивання коштів, тобто фінансові операції, спрямовані на приховування незаконного походження майна.

Такі дії можуть реалізовуватися через фіктивні договори, удавані угоди, підробку документів, використання банківських рахунків третіх осіб або переміщення коштів між рахунками, у тому числі за кордоном.

Згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу України, за легалізацію злочинних доходів у 2026 році передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна.

Якщо ж дії вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі, покарання зростає до 5 – 8 років ув’язнення з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до 3 років.

Довідково: Великим розміром для таких злочинів у 2026 році визнається сума понад 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень. Аналогічна відповідальність застосовується і в разі використання цінних паперів або інших фінансових інструментів як способу відмивання коштів.

