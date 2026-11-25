Верховна Рада змінила деякі законодавчі акти для врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Відповідно до нових правил ринок криптовалюти має діяти за правилами.

Рада легалізувала віртуальні активи

Криптовалюта стала популярним активом серед українців. Проте до сьогодні її обіг не був врегульований, не було навіть регулятора. Тому на засіданні 25 листопада Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10225-д, чим фактично дозволила працювати криптобіржам і запровадила пільгову ставку оподаткування старих активів на рівні 5%. Про це пише 24 Канал.

Закон підтримав 271 народний депутат. Відповідно до змін регулятором ринку віртуальних активів буде Комісія з цінних паперів. Національний банк також буде здійснювати нагляд за частиною електронних грошей.

Загалом передбачено, що в Україні діятимуть визначені правила роботи з віртуальними активами. Закон також встановлює вимоги до учасників ринку й передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами.



Голосування в Раді щодо контролю за ринком криптовалюти / Фото Ярослава Железняка

Для клієнтів криптобірж тепер буде посилено захист й встановлено чіткий розмір оподаткування віртуальних грошей.

Від липня 2027 року, коли закон набере чинності, і до 2028 року буде діяти пільгова ставка на податки з прибутку від криптовалюти. Вона складатиме 5% для продажу раніше придбаних активів. Далі ставка зросте до 18%. Обов'язковим до сплати є й військовий збр у розмірі 5%.

Податок не потрібно буде платити, якщо чистий прибуток від електронних грошей за весь рік не перевищує одну мінімальну зарплату. Також оподаткування не буде, якщо людина просто зберігає криптовалюту та обмінює її всередині гаманця.

Крім того, нардепи внесли правки в проєкт. Одна з них стосується наявності активів українців на авторизованих в країнах ЄС криптобіржах.

Україна матиме можливість отримувати інформацію про операції наших резидентів як за запитом, так і в межах автоматичного обміну,

– пояснив зміни голова профільного комітету Данило Гетманцев.

Парламентар додав, що новий закон не зможе повністю прибрати практику нелегального крипторинку. Проте розумні правила діятимуть для людей, які хочуть працювати легально, вийти з тіні, отримати правовий захист та сплачувати податки.

До слова, Данило Гетманцев додав: понад 10% українців мають криптоактиви. Крім того, обсяг криптоекономіки в Україні у 2025 році сягнув 128,3 мільярда доларів.

Серед тих, хто не голосував за проєкт був Сергій Демченко від фракції "Слуга народу". Під час підготовки закону нардепи не врахували поправку щодо встановлення джерел походження криптоактивів в українців. Демченко наголосив, що Держфінмоніторинг не зможе перевірити кожного.

Я пропонував би не голосувати за цей законопроєкт, доки не буде чіткої норми, яка вимагатиме від усіх власників віртуальних активів підтвердити законність походження джерел коштів, за які були набуті ці активи,

– зазначив нардеп під час виступу.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, своєю чергою, виступила за підтримку закону. За її словами, криптовалюта в Україні має стати законною, бо до нині це була "сліпа зона", де працював ворог.

Нагадаємо, законопроєкт №10225-д є одним з євроінтеграційних і тих, які держава мала створити за умовами програми Ukraine Facility.