Ринок криптовалюти в Україні: комітет Ради схвалив історичний законопроєкт

Податки та перехідний період для власників крипти

Кілька змін щодо формування прозорих та передбачуваних "правил гри" для галузі криптовалюти в Україні готують у законопроєкті №10225-д. Йдеться й про унормування податків, і про використання віртуальних активів, і про захист клієнтів криптобірж. Основні зміни, запропоновані авторами, описані в картці законопроєкту.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 листопада підтримав оновлений законопроєкт про криптовалюту 20 голосами "за". Парламент може знову розглянути документ у сесійній залі вже в листопаді.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, регулятором ринку визначено Комісію з цінних паперів. А Національний банк України триматиме на контролі цю галузь у частині електронних грошей та валютного нагляду.

Скажу відверто, це, з точки зору законотворчості, за мою карʼєру був найбільший виклик. Немає навіть прикладу країни, яка одразу зробила гарне регулювання. Але сподіваюсь, ми це зробили, беручи найкращі практики ЄС– зазначив нардеп.

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За словами очільника профільного комітету Данила Гетманцева, законопроєкт чітко розподіляє повноваження державних органів і захист прав користувачів цифрових активів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Парламентарі зауважили, що зміни дозволять звільнити від сплати податку на додану вартість операції з віртуальними активами. А обмін однієї криптовалюти на іншу не оподатковуватиметься взагалі.

Базою оподаткування стане виключно чистий фінансовий прибуток – тобто позитивна різниця між ціною купівлі та продажу активу, аналогічно до правил для цінних паперів.

Це важливо як для тих, хто вже працює з ними, так і для тих, хто лише розглядає такі інвестиції– уточнив Гетманцев.

Важливо для інвесторів! Законопроєкт передбачає: якщо річний прибуток не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сплачувати податок не доведеться.

Крім того, для вже накопичених віртуальних активів діятиме перехідний період до кінця 2028 року зі зниженою ставкою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на рівні 5%.

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Захист клієнтів криптобірж та фінансовий нагляд

Проєкт закону запроваджує обов'язкову авторизацію для криптобірж, обмінників та кастодіанів – компаній, які професійно забезпечують безпечне зберігання активів користувачів. Вони муситимуть чітко розмежовувати власні кошти та активи клієнтів, щоб унеможливити втрату заощаджень громадян у разі банкрутства сервісу.

Власники активів будуть захищені через запровадження правил зберігання активів, захисту прав та норм щодо розгляду скарг.

Водночас законопроєкт посилює вимоги фінансового моніторингу та перевірки джерел походження коштів. Платформи будуть зобов'язані запровадити регламенти розгляду скарг користувачів відповідно до європейських регламентів.

Регулювання цієї сфери також сприятиме запобіганню злочинам, пов’язаним з віртуальними активами, завдяки запровадженню механізмів контролю, звітності та оподаткування… Законопроєкт є необхідним кроком для легалізації та безпечного розвитку ринку віртуальних активів в Україні– писали раніше в пояснювальній записці.

Дискусійні норми документа

Попри загальну підтримку проєкту, частина положень викликала застереження у фахівців ринку через технічні суперечності. Зокрема, у тексті передбачали право клієнта відмовитися від придбання віртуального активу протягом десяти днів, хоча блокчейн технічно не підтримує повернення транзакцій, що на практиці загрожує зловживаннями через коливання курсів.

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Питання виникають і щодо визначення поняття продажу, під яке в окремих нормах можуть підпадати навіть дарування чи благодійні внески. Таке трактування створює ризики непередбачуваних податкових претензій до волонтерських фондів та неприбуткових організацій, які збирають пожертви у криптовалюті.

Тому підготовка до другого читання мала прибрати ці прогалини, аби документ мав прозорі та передбачувані правила для – як зазначив Данило Гетманцев – "одного з найбільш динамічних сегментів фінансового ринку".

Данило Гетманцев під час розгляду змін до законопроєкту / Фото із соцмереж нардепа

Нагадаємо, криптовалюта має легальний статус у багатьох країнах, зокрема у США, Канаді, Німеччині, Франції, Польщі, Австралії та Сінгапурі. А Сальвадор і ЦАР визнали біткойн офіційним платіжним засобом.

Різні країни розробляють власні регуляторні рамки для криптоіндустрії, зокрема питання ліцензування, оподаткування та боротьби з нелегальними операціями.