Рада легализовала виртуальные активы

Криптовалюта стала популярным активом среди украинцев. Однако до сих пор ее оборот не был урегулирован, не было даже регулятора. Поэтому на заседании 25 ноября Верховная Рада окончательно приняла законопроект №10225-д, чем фактически разрешила работу криптобирж и ввела льготную ставку налогообложения старых активов на уровне 5%. Об этом сообщает 24 Канал.

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Закон поддержали 271 народный депутат. Согласно внесенным изменениям, регулятором рынка виртуальных активов станет Комиссия по ценным бумагам. Национальный банк также будет осуществлять надзор за частью электронных денег.

В целом предусмотрено, что в Украине будут действовать определенные правила работы с виртуальными активами. Закон также устанавливает требования к участникам рынка и определяет порядок налогообложения операций с виртуальными активами.

Голосование в Раде по вопросу контроля над рынком криптовалют / Фото Ярослава Железняка

Для клиентов криптобирж должна быть усилена защита и установлен четкий размер налогообложения виртуальных денег.

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С июля 2027 года, когда закон вступит в силу, и до 2028 года будет действовать льготная ставка на налоги с дохода от криптовалюты. Она составит 5% при продаже ранее приобретенных активов. В дальнейшем ставка вырастет до 18%.

Налог не придется платить, если чистая прибыль от электронных денег за весь год не превышает одну минимальную зарплату. Также налогообложение не будет применяться, если человек просто хранит криптовалюту и обменивает ее внутри кошелька.

Кроме того, народные депутаты внесли поправки в проект. Одна из них касается наличия активов украинцев на криптобиржах, авторизованных в странах ЕС.

Украина будет иметь возможность получать информацию об операциях наших резидентов как по запросу, так и в рамках автоматического обмена– пояснил изменения председатель профильного комитета Даниил Гетманцев.

Парламентарий добавил, что новый закон не сможет полностью искоренить практику нелегального криптовалютного рынка. Однако разумные правила будут действовать для людей, которые хотят работать легально, выйти из тени, получить правовую защиту и платить налоги.

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К слову, Даниил Гетманцев добавил: более 10% украинцев владеют криптоактивами. Кроме того, объем криптоэкономики в Украине в 2025 году достиг 128,3 миллиарда долларов.

Среди тех, кто не проголосовал за законопроект, был Сергей Демченко из фракции "Слуга народа". При подготовке закона народные депутаты не учли поправку об установлении источников происхождения криптоактивов у украинцев. Демченко подчеркнул, что Госфинмониторинг не сможет проверить каждого.

Я бы предложил не голосовать за этот законопроект, пока не будет четкой нормы, требующей от всех владельцев виртуальных активов подтвердить законность происхождения средств, за которые были приобретены эти активы– отметил народный депутат во время выступления.

Народный депутат Марьяна Безуглая, в свою очередь, выступила в поддержку закона. По ее словам, криптовалюта в Украине должна стать законной, поскольку до сих пор это была "слепая зона", где действовал враг.

Напомним, законопроект №10225-д является одним из евроинтеграционных и входит в число тех, которые государство должно было разработать в соответствии с условиями программы Ukraine Facility.