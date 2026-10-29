Бронювання працівників за новими правилами: як призначатимуть статус критичності

Кабінет Міністрів постановою №1328 змінив процедуру визначення підприємств критично важливими для бронювання військовозобов'язаних працівників. Відтепер розгляд кожної заявки затягуватиметься щонайменше на місяць через обов'язкову експертизу Координаційного центру.

Чотири етапи до отримання броні

Нові правила, прописані в урядовій постанові, діятимуть для компаній, які забезпечують потреби Збройних Сил або підтримують функціонування економіки та життєдіяльність населення під час воєнного стану. Водночас ухвалені раніше рішення про критичність залишатимуться чинними, якщо тільки їх не скасують через перегляд самих критеріїв. Про це детально розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Першочергово підприємство або установа повинні зібрати пакет документів і подати звернення до профільного міністерства чи іншого уповноваженого органу.

Відповідний орган протягом 7 робочих днів з дня отримання звернення аналізує документи на предмет відповідності критеріям і звертається до Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час,

– пише експертка. Особливу роль урядовці надали й новоствореному Координаційному центру. Фахівці будуть детально вивчати справу та готувати свої рекомендації й пропозиції протягом одного місяця з дня надходження звернення.

Після отримання висновків уповноважене відомство має три робочі дні, аби ухвалити фінальне рішення: визнати підприємство критично важливим або надати офіційну відмову.

Ризик скасування статусу в будь-який момент

Важливою зміною стало те, що Координаційний центр тепер має право рекомендувати скасування вже наданого статусу критичності для підприємств, установ та організацій.

Така рекомендація є офіційною підставою для невідкладного розгляду питання щодо анулювання критичності, що автоматично ставить під загрозу бронювання фахівців компанії.

Тепер відповідальні за збереження статусу критичності й бронювання мають суворіше контролювати відповідність усім критеріям, адже процедура узгодження стала довшою, а контроль за збереженням статусу – значно жорсткішим.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів нещодавно фіналізував нові правила бронювання працівників від мобілізації, які зосереджують критичність підприємств на їхньому внеску в оборону та життєдіяльність країни.

Так було ліквідовано безумовне 100% бронювання персоналу для всіх галузей і запроваджено нові механізми для забезпечення планової ротації військових на фронті.

Тож наразі ліміти бронювання для оборонної промисловості та енергетики встановлено на рівні 95%, а для донорських проєктів – не більше 50% команди.