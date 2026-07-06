Спільні гроші та компенсація за "скасоване весілля": дещо про цікавинки проєкту ЦК для пар

Новий Цивільний кодекс, який з часом мають ухвалити народні депутати, наближатиме українські правила до європейських стандартів. Принаймні саме так було заплановано. При цьому зміни торкнуться й сімейних пар, які після змін матимуть максимально відкриті фінансові стосунки.

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Фінансові питання часто викликають чимало дискусій у родині, а іноді й взагалі залишається закритим. Тому нові правила роблять фінанси "прозорими", встановлюють межі персональних грошей тощо. Про це в ефірі "Ранок Вдома" на телеканалі "Дім" заявила експертка з корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

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Партнери зможуть більше говорить про свої фінанси й не боятися, що права будуть зручними для обох. Експертка каже, що проєкт Цивільного кодексу змусить людей говорити з сім'єю про борги й наявне майно. Тому пари не будуть приховувати свій дохід чи інші фінанси.

Якщо досі в українському соціумі величезній кількості людей незручно, дискомфортно говорити про свої фінансові рішення чи активи, то новий Цивільний кодекс спонукає бути більш відкритими в цих питаннях і більш зрілими,

– зазначила Шепель.

Приховані кредити й інші фінансові зобов'язання в родині можуть створювати проблеми й руйнувати романтичні ілюзії. Але нові правила встановлюють: персональні фінанси залишаються лише в одної людини, доки вона з парою не захоче спільно будувати майбутнє.

Але є й норми, які багато хто не розуміє досі. До прикладу, що таке "особливо цінне майно", яке прописали в проєкті. У судах відсутність критеріїв "цінності" може спричиняти плутанину.

Ще одною новою й доволі цікавою нормою залишається так звана "плата за скасоване весілля". Йдеться про те, що пара спільно готується до свята, купує обручки чи вносить завдаток за ресторан, а потім раптово скасовує весілля. В такому випадку нові правила змушуватимуть одну сторону компенсувати іншій фінансові збитки.

Але фінансова консультантка зауважує, що і тут законодавець залишив простір для роздумів. Хто буде з'ясовувати поважність причини скасування весілля. І хоча пара стає більш зрілою, конфліктів, зрештою, все одно уникнути важко.

Тож проєкт Цивільного кодексу варто допрацювати і в цьому контексті. Перед другим читанням потрібно прибрати норми, які можуть викликати спір.

Єлєна Шепель радить дбати про фінансову безпеку родини завчасно. Можливо, парам навіть варто думати про шлюбний договір, а тому варто дізнатися, як такі правочини діють в Україні.

У нас це поки що не дуже популярно, а, як на мене, це дуже корисна річ, яка допомагає вберегти і гроші, і нерви,

– додала експертка.

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Що передувало?

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України. Документ має комплексно оновити приватне право та об'єднати норми чинного Цивільного кодексу, Сімейного кодексу й Закону "Про міжнародне приватне право" у дев'яти книгах.

Водночас це лише перший етап розгляду, тож законопроєкт ще доопрацьовуватимуть перед другим читанням.

Після ухвалення законопроєкту за основу частина народних депутатів та правозахисників розкритикувала окремі його положення. Зокрема, зауваження стосуються сімейних прав і недостатнього врахування інтересів ЛГБТ-пар. Критики закликають доопрацювати документ до другого читання, щоб він відповідав європейським стандартам захисту прав людини та не створював підстав для дискримінації окремих категорій громадян