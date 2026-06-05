Командири мають розв'язувати проблеми: Військовий омбудсман озвучила кількість скарг воїнів

Військовий омбудсман Ольга Решетилова доповіла про роботу й плани щодо захисту прав воїнів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Для розвитку цього напрямку фахівці вже провели комплексне дослідження та показали свої напрацювання.

Ольга Решетилова прозвітувала про роботу Військового омбудсмана перед президентом

Так за словами Військового омбудсмана, понад 8 тисяч скарг їй надіслали воїни. Вдалося відстояти права захисників щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Також Ольга Решетилова порушила питання прозорості нарахування грошового забезпечення та створення обліку додаткових виплат і прозорого фінансового документообігу.

Крім того, Офіс Військового омбудсмана хоче зробити все можливе для розбудови інфраструктури захисту прав іноземних громадян та осіб без громадянства, які воюють на боці України.

Також увагу президента зосередили на системних порушеннях в окремих підрозділах Сил оборони. Решетилова зауважила, що командири повинні бути готовими до розв'язання проблем, а не їхнього замовчування. Водночас Офіс Військового омбудсмана пропонує встановити співпрацю з Міністерством оборони, Генеральним штабом та іншими складовими сектору безпеки й оборони.

Офіс Військового омбудсмана розбудовує аналітичний центр із вивчення причин та умов порушення прав військовослужбовців, надає відповідні дані органам військового управління для використання під час ухвалення рішень,

– йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський заслухав доповідь і заявив про можливість проведення в Києві міжнародного форуму військових омбудсманів. Україна може ділитися з партнерами своїм досвідом щодо створення системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни. Відповідна робота та негайна реакція на скарги військових продовжуватимуться й надалі.

Що казала Решетилова про мобілізацію?

Військовий омбудсман знає про невизначені терміни служби українських військових, але заявляє, що змінити щось зараз неможливо. Ольга Решетилова каже, що для цього потрібне посилення мобілізації. Хоча робоча група вже вивчає питання термінів служби, але популярних рішень наразі не очікується.

У грудні на тлі новин про загибель військовослужбовця ТЦК у Львові під час виконання службових обов'язків Ольга Решетилова зазначила, що система мобілізації потребує змін. За її словами, не військові мають здійснювати заходи з оповіщення громадян, а виконавча влада, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи.

Військовий омбудсман вважає, що кількість випадків ухилення від служби та СЗЧ можна зменшити за допомогою правильного захисту прав військових.