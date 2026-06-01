На п'ятий рік війни Україна гостро потребує солдатів. І зараз головним викликом є те, як побудувати армію, по суті, з цивільних людей. Про це в інтерв'ю The New York Times розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Дивіться також Грошова допомога при звільненні: чи можуть мобілізовані отримати 50% виплат за кожен рік служби

Який найбільший виклик стоїть перед українською армією?

Решетилова добре усвідомлює надзвичайно жорсткі умови, в яких воюють українські військові, особливо на тлі активного застосуванням дронів. Захисники вимушені тривалий час перебувати у підземних укриттях, не маючи можливості піднятися нагору навіть задля підтримки базової гігієни чи евакуації поранених.

За словами Решетилової, це вимагає серйозних змін у підготовці військових. Солдатів потрібно вчити довго виживати в замкнених просторах і витримувати мороз до 20 градусів морозу без вогню, бо будь-яке полум'я може видати їхню позицію.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Під час візиту до 162-ї механізованої бригади на заході України Решетилова оглядала умови служби в таборі з наметами. Вона помітила солдата, поруч із яким була милиця. Командир сказав, що таких новобранців у нього щонайменше двадцять і він не знає, як із ними діяти: їх продовжують призивати, хоча вони радше тягар, ніж підсилення. Водночас він юридично не може їх не відправляти на фронт.

Ще одна проблема – дезертирство. За офіційними даними, близько 200 тисяч військових у різний час самовільно залишали частини, часто – на початку служби.

Для вирішення цієї проблеми Решетилова запровадила триденний адаптаційний курс у базовій підготовці. Його проводять психологи, щоб полегшити перші, тяжкі дні служби для новобранців.

Омбудсменка вважає, що захист прав військових робить армію сильнішою, бо зменшує кількість випадків ухилення від служби та СЗЧ.

В Україні готують армійську реформу

В Україні армійська реформа може стартувати вже з червня 2026 року. Вона охопить грошове забезпечення військових, контрактну службу та питання демобілізації. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

За його словами, реформа проходитиме у два етапи. Перший, який планують запустити з червня, передбачає підвищення зарплат військовим, зокрема піхотинцям, а також запровадження нової системи контрактів і можливості демобілізації за чергою.

Другий етап стосуватиметься змін у мобілізації та відбудеться пізніше. Його деталі поки не розкривають, але, за словами Стерненка, зміни будуть суттєвими, зокрема планується ширше залучення іноземців до служби. Він також наголосив, що реформа є одним із головних пріоритетів Міністерства оборони.