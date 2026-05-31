Про деталі судової справи пише Судово-юридична газета.

Чи задовольнив суд прохання про виплату 50% грошового забезпечення за кожен рік служби?

Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, який проходив службу за мобілізацією та був звільнений за станом здоров'я.

Позивач – колишній військовослужбовець Державної прикордонної служби України – звернувся до суду, вважаючи, що йому мали нарахувати виплату у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби. Натомість йому було виплачено допомогу за іншою формулою – 4% за кожен повний місяць служби.

Як встановив суд, чоловік проходив службу майже три роки та був звільнений через стан здоров'я з встановленням інвалідності. Загальна сума отриманої допомоги склала понад 34 тисячі гривень. Позивач наполягав, що має право на більшу виплату, посилаючись на загальні норми законодавства про соціальний захист військовослужбовців.

Однак представники прикордонного загону пояснили, що для мобілізованих діє спеціальний порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №460. Суд підтримав позицію відповідача. У рішенні зазначено, що служба за мобілізацією є окремим видом військової служби, для якого встановлено спеціальні правила виплат. Саме вони, а не загальні положення, застосовуються в таких випадках. Також суд підкреслив, що закон не передбачає одночасного отримання різних видів одноразової допомоги при звільненні залежно від підстав.

У результаті Волинський окружний адмінсуд дійшов висновку, що виплата була здійснена правильно та відповідно до чинного законодавства, а права позивача не були порушені. У задоволенні позову повністю відмовлено. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, люди з інвалідністю в Україні не підлягають призову під час мобілізації за умови офіційного підтвердження їхнього статусу. Водночас для збереження цього права важливо, щоб усі медичні та облікові дані були належно оформлені та внесені до реєстрів.

Попри це, громадяни з інвалідністю можуть отримувати повістки для уточнення військово-облікових даних або перевірки документів – це не означає автоматичну мобілізацію. У разі відсутності або неактуальності інформації про інвалідність у базах даних можуть виникати додаткові питання під час військового обліку. Такі громадяни мають право на звільнення від призову, а також на збереження соціальних гарантій, зокрема пенсійних виплат і державної допомоги.