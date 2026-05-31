О деталях судебного дела пишет Судебно-юридическая газета.

Смотрите также Увольнение из-за незаконной мобилизации уже происходят: как суд защитил право украинца

Удовлетворил ли суд просьбу о выплате 50% денежного обеспечения за каждый год службы?

Волынский окружной административный суд рассмотрел дело о порядке выплаты единовременного денежного пособия военнослужащему, который проходил службу по мобилизации и был уволен по состоянию здоровья.

Истец – бывший военнослужащий Государственной пограничной службы Украины – обратился в суд, считая, что ему должны были начислить выплату в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы. Вместо этого ему было выплачено пособие по другой формуле – 4% за каждый полный месяц службы.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как установил суд, мужчина проходил службу почти три года и был уволен по состоянию здоровья с установлением инвалидности. Общая сумма полученной помощи составила более 34 тысяч гривен. Истец настаивал, что имеет право на большую выплату, ссылаясь на общие нормы законодательства о социальной защите военнослужащих.

Однако представители пограничного отряда объяснили, что для мобилизованных действует специальный порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №460. Суд поддержал позицию ответчика. В решении указано, что служба по мобилизации является отдельным видом военной службы, для которого установлены специальные правила выплат. Именно они, а не общие положения, применяются в таких случаях. Также суд подчеркнул, что закон не предусматривает одновременного получения различных видов единовременного пособия при увольнении в зависимости от оснований.

В результате Волынский окружной админсуд пришел к выводу, что выплата была осуществлена правильно и в соответствии с действующим законодательством, а права истца не были нарушены. В удовлетворении иска полностью отказано. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, люди с инвалидностью в Украине не подлежат призыву во время мобилизации при условии официального подтверждения их статуса. В то же время для сохранения этого права важно, чтобы все медицинские и учетные данные были надлежащим образом оформлены и внесены в реестры.

Несмотря на это, граждане с инвалидностью могут получать повестки для уточнения военно-учетных данных или проверки документов – это не означает автоматическую мобилизацию. В случае отсутствия или неактуальности информации об инвалидности в базах данных могут возникать дополнительные вопросы при воинском учете. Такие граждане имеют право на освобождение от призыва, а также на сохранение социальных гарантий, в частности пенсионных выплат и государственной помощи.