Как удалось освободить студента с военной службы?

Адвокаты вместе с мобилизованным мужчиной обратились в суд, чтобы обжаловать незаконную мобилизацию. Хотя военная часть пыталась настоять на своем, суд стал на сторону мужчины. Об этом написал военный адвокат Роман Лихачев.

Как говорится в материалах дела, мужчину мобилизовали противоправно. Во время общения со служащими ТЦК он показывал студенческий билет, что доказывал его право на отсрочку. Но несмотря на это, представители Центра все равно направили задержанного на службу.

С жалобой на незаконные действия ТЦК мобилизованный обратился в суд. Команда адвокатов достигла того, что суд первой инстанции обязал освободить мужчину со службы. Воинская часть не остановилась и в апелляции заявила, что закон не имеет такого основания для увольнения как "незаконная мобилизация".

Апелляционный суд отметил, что эффективный способ защиты нарушенного права мобилизованного студента – это исключение его из списков личного состава части. Поэтому решение окружного административного суда было оставлено без изменений,

– говорится в сообщении.

Так суд определил, что законодатель допустил пробелы в правовых актах и нормах. Но это не оправдывает неправомерное вмешательство прав и интересов граждан. Несмотря на незаконность действий, человек все же служил. Но суд видит правильное решение в исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Представители подразделения не опровергли доводы истца и не доказали, что мужчину нельзя уволить. Поэтому апелляция согласилась с выводом суда первой инстанции

Важно, что нормы о невозможности освобождения от прохождения военной службы из-за наличия оснований для отсрочки после зачисления человека на службу не может влиять на интересы украинца. В решении суда говорится о том, что государство должно самостоятельно нести ответственность за невыполнение им своего обязательства или за допущенные нарушения.

Стоит отметить! Особенность дела заключается в том, что суд фактически определил способ восстановления нарушенного права человека во время мобилизации. Именно вокруг этого вопроса чаще всего возникают споры в подобных делах.

Фактически суд подтвердил, что наличие студенческого статуса на момент мобилизации может иметь решающее значение даже тогда, когда лицо уже направили в воинскую часть. При этом ключевым доказательством становятся документы, подтверждающие право на отсрочку именно на дату призыва.

Что известно об отсрочке для студентов?

Отсрочка для студентов в 2026 году продолжает действовать для тех, кто учится на дневной или дуальной форме и получает уровень образования, выше предыдущего. Право на отсрочку подтверждается через Единую государственную электронную базу по вопросам образования, откуда данные автоматически передаются в реестры военнообязанных. Именно наличие информации в этих базах становится основанием для предоставления отсрочки от мобилизации.

В то же время отсрочка не является бессрочной для всех категорий студентов. Она требует периодического обновления, а ее действие зависит от того, продолжает ли человек обучение и сохраняет соответствующий статус. Если студент отчисляется, берет академический отпуск или переходит на форму обучения, которая не дает права на отсрочку, основания для освобождения от мобилизации могут исчезнуть.

Отдельное внимание уделяют аспирантам и докторантам. Для них право на отсрочку сохраняется в течение всего периода обучения, если их данные содержатся в образовательных и военных реестрах.