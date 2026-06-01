На пятый год войны Украина остро нуждается в солдатах. И сейчас главным вызовом является то, как построить армию, по сути, из гражданских людей. Об этом в интервью The New York Times рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Смотрите также Денежная помощь при увольнении: могут ли мобилизованные получить 50% выплат за каждый год службы

Какой самый большой вызов стоит перед украинской армией?

Решетилова хорошо осознает чрезвычайно жесткие условия, в которых воюют украинские военные, особенно на фоне активного применения дронов. Защитники вынуждены длительное время находиться в подземных укрытиях, не имея возможности подняться наверх даже для поддержания базовой гигиены или эвакуации раненых.

По словам Решетиловой, это требует серьезных изменений в подготовке военных. Солдат нужно учить долго выживать в замкнутых пространствах и выдерживать мороз до 20 градусов мороза без огня, потому что любое пламя может выдать их позицию.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Во время визита в 162-ю механизированную бригаду на западе Украины Решетилова осматривала условия службы в лагере с палатками. Она заметила солдата, рядом с которым был костыль. Командир сказал, что таких новобранцев у него не менее двадцати и он не знает, как с ними действовать: их продолжают призывать, хотя они скорее бремя, чем усиление. В то же время он юридически не может их не отправлять на фронт.

Еще одна проблема – дезертирство. По официальным данным, около 200 тысяч военных в разное время самовольно оставляли части, часто – в начале службы.

Для решения этой проблемы Решетилова ввела трехдневный адаптационный курс в базовой подготовке. Его проводят психологи, чтобы облегчить первые, тяжелые дни службы для новобранцев.

Омбудсмен считает, что защита прав военных делает армию сильнее, потому что уменьшает количество случаев уклонения от службы и СЗЧ.

В Украине готовят армейскую реформу

В Украине армейская реформа может стартовать уже с июня 2026 года. Она охватит денежное обеспечение военных, контрактную службу и вопросы демобилизации. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, реформа будет проходить в два этапа. Первый, который планируют запустить с июня, предусматривает повышение зарплат военным, в частности пехотинцам, а также введение новой системы контрактов и возможности демобилизации по очереди.

Второй этап будет касаться изменений в мобилизации и состоится позже. Его детали пока не раскрывают, но, по словам Стерненко, изменения будут существенными, в частности планируется более широкое привлечение иностранцев к службе. Он также отметил, что реформа является одним из главных приоритетов Министерства обороны.