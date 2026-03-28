З якими скаргами можна звертатися до військового омбудсмена?
У 2025 році президент Володимир Зеленський призначив першого в історії України військового омбудсмена, який здійснюватиме демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони. Цю посаду обійняла Ольга Решетилова. Офіс військового омбудсмена розповів, що військові користуються можливістю й часто звертаються за допомогою.
Як повідомляють в офісі, звертатися з питаннями щодо служби, соціальних гарантій та інших питань можуть:
- військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань;
- резервісти та військовозобов’язані, які проходять навчання;
- члени добровольчих формувань територіальних громад;
- добровольці руху опору на тимчасово окупованих територіях;
- особовий склад правоохоронних органів, який бере участь у бойових діях;
- законні представники за військових (іноді – за довіреністю).
Звернення від родичів військових Офіс також приймає, але тоді, коли вони подаються в інтересах військових і щодо питань проходження служби. Зокрема, омбудсмен уповноважений розглядати питання отримання довідок з військових частин та інших документів, що підтверджують проходження служби. Також захисники можуть звертатися з питаннями оформлення грошового атестата й питаннями щодо проходження служби.
Важливо! Якщо ж громадянин ще не пройшов збори, то Офіс військового омбудсмена прийняти скаргу не може. Також не приймаються звернення ветеранів війни, що не пов’язані з поточною військовою службою.
Офіс Військового омбудсмена діє згідно з законом № 4630-IX і має лише визначені повноваження. Відомство може розглядати скарги і проводити перевірки стосовно ймовірного порушення прав чинних військових під час служби.
Звернутися до військового омбудсмена зі скаргою можна через:
- онлайн-форма на сайті;
- застосунок Армія+.
Як в Україні формувався новий інститут військового омбудсмена?
В Україні в вересні 2025 року підписали закон про створення Офісу військового омбудсмена. Його головне завдання визначили як контроль дотримання прав військовослужбовців, реакції на скарги, перевірку військових частин і слідкування за діями командування і Міноборони.
Народні депутати підтримали створення цієї посади як окремого механізму захисту військових. Разом з іншими органами Уповноважений має посилити цивільний контроль у секторі оборони.
Першим військовим омбудсменом за рішенням президента стала Ольга Решетилова. Вона вже окреслює проблеми в армії, які потребують системного реагування.