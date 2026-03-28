З якими скаргами можна звертатися до військового омбудсмена?

У 2025 році президент Володимир Зеленський призначив першого в історії України військового омбудсмена, який здійснюватиме демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони. Цю посаду обійняла Ольга Решетилова. Офіс військового омбудсмена розповів, що військові користуються можливістю й часто звертаються за допомогою.

Як повідомляють в офісі, звертатися з питаннями щодо служби, соціальних гарантій та інших питань можуть:

військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань;

резервісти та військовозобов’язані, які проходять навчання;

члени добровольчих формувань територіальних громад;

добровольці руху опору на тимчасово окупованих територіях;

особовий склад правоохоронних органів, який бере участь у бойових діях;

законні представники за військових (іноді – за довіреністю).

Звернення від родичів військових Офіс також приймає, але тоді, коли вони подаються в інтересах військових і щодо питань проходження служби. Зокрема, омбудсмен уповноважений розглядати питання отримання довідок з військових частин та інших документів, що підтверджують проходження служби. Також захисники можуть звертатися з питаннями оформлення грошового атестата й питаннями щодо проходження служби.

Важливо! Якщо ж громадянин ще не пройшов збори, то Офіс військового омбудсмена прийняти скаргу не може. Також не приймаються звернення ветеранів війни, що не пов’язані з поточною військовою службою.

Офіс Військового омбудсмена діє згідно з законом № 4630-IX і має лише визначені повноваження. Відомство може розглядати скарги і проводити перевірки стосовно ймовірного порушення прав чинних військових під час служби.

Звернутися до військового омбудсмена зі скаргою можна через:

онлайн-форма на сайті; застосунок Армія+.

