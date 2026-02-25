Про це в коментарі "Новини.LIVE" повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.
Які виявляють порушення у військових частинах?
За словами Решетилової, більшість скарг від військових вдається вирішувати оперативно. У разі системних порушень або неможливості розв'язати питання швидко у військових частинах призначають перевірки. На неї виділяють до 30 днів.
Представники військового омбудсмена мають доступ до всіх військових об'єктів, включно з районами бойових дій, додала Решетилова.
Є і складні (військові частини – 24 Канал), де системні порушення, в тому числі застосування насилля до військовослужбовців, у нас є, на жаль. Такі військові частини, як правило, закриті,
– пояснила військовий омбудсмен.
Свідчення з таких об'єктів Офісу омбудсмена доводиться збирати за допомогою свідків, а не напряму.
"Військові частини розуміють, що краще не допускати нашого приїзду і нашої перевірки", – зазначила вона.
Якщо все ж фахівці виявляють ознаки кримінальних правопорушень, про них повідомляють правоохоронців. Офіс омбудсмена для розв'язання питань, зокрема, взаємодіє з Офісом генпрокурора, резюмувала Решетилова.
Останні випадки з нападами на військових
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі сталась бійка під час перевірки військово-облікових документів. В ході сутички військовослужбовця поранили ножем. Постраждалого госпіталізували.
До цього в будівлі ТЦК у Коломиї прогримів вибух. У приміщенні повилітали шибки, проте, попередньо, ніхто не постраждав. СБУ розслідує інцидент як теракт.
Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія поширює фейки про мобілізацію в Україні. Так ворог може створити хибне враження про нібито примусову мобілізацію.