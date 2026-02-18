Правоохоронці з'ясовують обставини події. Цю інформацію Суспільному підтвердила пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович. Згодом деталі надали в місцевій прокуратурі.
До теми Внаслідок вибуху в ТЦК Одеси загинула людина: як там прокоментували ситуацію
Що відомо про вибух у ТЦК Івано-Франківської області?
Інцидент відбувся близько першої ночі всередині будівлі ТЦК. Унаслідок вибуху в приміщенні повилітали шибки.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
На місці події наразі працюють слідчі та вибухотехніки. Служба безпеки України розслідує інцидент як терористичний акт. Слідчі відкрили відповідне кримінальне провадження.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України.
Наразі прокурори спільно із СБУ та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
Що відомо про подібні випадки?
У лютому 2025 року в Україні зафіксували низку вибухів поблизу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які, за даними правоохоронців, мають ознаки скоординованих диверсій.
Зокрема в Кам'янці-Подільському 5 лютого близько 13:00 неподалік будівлі районного ТЦК стався потужний вибух. В результаті одна людина загинула, четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості. Згодом СБУ та поліція затримали двох осіб, причетних до організації теракту – вони діяли за завданням російських спецслужб.
На Дніпропетровщині 2 лютого того ж року орієнтовно о 18:40 поблизу місцевого районного ТЦК пролунав вибух. Постраждав один військовослужбовець. Після детонації невідомий швидко залишив місце події на автомобілі. Правоохоронці оперативно затримали трьох молодих чоловіків, яких завербували дистанційно через телеграм-канали представники Росії.
Подібне сталося й у Рівному. Тоді загинула одна людина, ще декілька отримали травми.