Правоохоронці з'ясовують обставини події. Цю інформацію Суспільному підтвердила пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович. Згодом деталі надали в місцевій прокуратурі.

До теми Внаслідок вибуху в ТЦК Одеси загинула людина: як там прокоментували ситуацію

Що відомо про вибух у ТЦК Івано-Франківської області?

Інцидент відбувся близько першої ночі всередині будівлі ТЦК. Унаслідок вибуху в приміщенні повилітали шибки.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці події наразі працюють слідчі та вибухотехніки. Служба безпеки України розслідує інцидент як терористичний акт. Слідчі відкрили відповідне кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України.

Наразі прокурори спільно із СБУ та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Що відомо про подібні випадки?