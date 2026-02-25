Об этом в комментарии "Новости.LIVE" сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Какие выявляют нарушения в воинских частях?
По словам Решетиловой, большинство жалоб от военных удается решать оперативно. В случае системных нарушений или невозможности решить вопрос быстро в воинских частях назначают проверки. На нее выделяют до 30 дней.
Представители военного омбудсмена имеют доступ ко всем военным объектам, включая районы боевых действий, добавила Решетилова.
Есть и сложные (воинские части – 24 Канал), где системные нарушения, в том числе применение насилия к военнослужащим, у нас есть, к сожалению. Такие воинские части, как правило, закрыты,
– объяснила военный омбудсмен.
Свидетельства с таких объектов Офису омбудсмена приходится собирать с помощью свидетелей, а не напрямую.
"Военные части понимают, что лучше не допускать нашего приезда и нашей проверки", – отметила она.
Если все же специалисты обнаруживают признаки уголовных правонарушений, о них сообщают правоохранителям. Офис омбудсмена для решения вопросов, в частности, взаимодействует с Офисом генпрокурора, резюмировала Решетилова.
Последние случаи с нападениями на военных
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошла драка во время проверки военно-учетных документов. В ходе столкновения военнослужащего ранили ножом. Пострадавшего госпитализировали.
До этого в здании ТЦК в Коломые прогремел взрыв. В помещении повылетали стекла, однако, предварительно, никто не пострадал. СБУ расследует инцидент как теракт.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия распространяет фейки о мобилизации в Украине. Так враг может создать ложное впечатление о якобы принудительной мобилизации.