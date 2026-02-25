Об этом в комментарии "Новости.LIVE" сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Какие выявляют нарушения в воинских частях?

По словам Решетиловой, большинство жалоб от военных удается решать оперативно. В случае системных нарушений или невозможности решить вопрос быстро в воинских частях назначают проверки. На нее выделяют до 30 дней.

Представители военного омбудсмена имеют доступ ко всем военным объектам, включая районы боевых действий, добавила Решетилова.

Есть и сложные (воинские части – 24 Канал), где системные нарушения, в том числе применение насилия к военнослужащим, у нас есть, к сожалению. Такие воинские части, как правило, закрыты,

– объяснила военный омбудсмен.

Свидетельства с таких объектов Офису омбудсмена приходится собирать с помощью свидетелей, а не напрямую.

"Военные части понимают, что лучше не допускать нашего приезда и нашей проверки", – отметила она.

Если все же специалисты обнаруживают признаки уголовных правонарушений, о них сообщают правоохранителям. Офис омбудсмена для решения вопросов, в частности, взаимодействует с Офисом генпрокурора, резюмировала Решетилова.

