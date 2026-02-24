Военкор Сил Обороны Украины Артем Овдиенко рассказал 24 Каналу, что российские соцсети продолжают влиять на украинцев, подстрекая их против своих же. Говорится о том, что в сознании значительного количества наших гражданских изменилось восприятие того, кто действительно герой, а кто нет.

Почему нападения на ТЦК негативно влияют на войско?

Артем Овдиенко отметил, что ему сложно понять, условно, женщин, которые отбивают от ТЦК своих мужей.

Они бросаются на украинских военных, отбивают его (военнообязанного – 24 Канал) и прячут в "кладовую". Они боятся, что их муж пойдет их защищать от бурятов и чеченцев, которые могут прийти сюда, так же как они пришли в Бучу?

– сказал он.

По словам военкора Сил Обороны Украины, если люди бросаются на украинских военных, то они могут обидеться, развернуться и уйти. Однако вместо наших защитников могут прийти российские солдаты.

Есть угроза, если так произойдет, то оккупанты, которые, вероятно, готовятся к войне против всей Европы, могут зайти в тыловые города, чтобы мобилизовать всех мужчин в российскую армию. Все для того, чтобы иметь силы воевать и там.

Интересно. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук считает, что взрывы в ТЦК, нападения на военных – это спланированная операция российских спецслужб. Кроме того, по его словам, сообщения о "людоедах ТЦКашников" является информационной кампанией противника, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Артем Овдиенко также добавил, что действительно есть случаи недостойного поведения ТЦК. Однако это о личных качествах людей, которых нельзя назвать настоящими военными. Но такое есть не только в армии, но и во всех сферах жизни.

Те в ТЦК, кто берут деньги – это кабинетные крысы, это не военные. Военный не возьмет деньги и не отпустит уклониста, потому что он был на войне и знает, что там важно,

– подчеркнул он.

Говорится о том, что на фронте есть оружие, есть окопы, есть фортификация, но не хватает людей, которые бы давали отпор противнику, который постоянно идет в наступление.

Кроме того, военные, которые уже годами защищают Украину нуждаются в отдыхе. Поэтому важно, чтобы были люди, которыми можно заменить тех, кто на фронте давно.

