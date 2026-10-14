Ціна майже 1 тисяча гривень: скільки доведеться сплатити за паспорт у 2026 році

Оформлення паспорта громадянина України має чимало різних нюансів. У зв'язку з цим ціна на послуги може відрізнятися – залежно від типу документа, термінів тощо.

Скільки коштує оформити паспорт

Іноді ціна може доходити майже до тисячі гривень, про що йдеться на сайті Державної міграційної служби України.

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить 618 гривень, зокрема:

вартість адміністративної послуги – 126 гривень;

вартість бланка – 492 гривні.

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення становить 988 гривень:

вартість адміністративної послуги – 496 гривень;

вартість бланка – 492 гривні.

Зверніть увагу! Водночас оформлення паспорта громадянина України вперше відбувається безкоштовно.

Водночас паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який оформлюється до 20 робочих днів, коштує 1 147 гривень.

А паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який зроблять за термін до 7 робочих днів, – 1 787 гривень.

Нагадаємо, що звернутися із заявою на обмін паспорта у формі ID-картки можна рівно за 30 днів до закінчення строку дії поточного документа. Щодо паспорта-книжечки: варто пам'ятати про вклеювання нового фото при досягненні 25 та 45 років.