Терміни обміну ID-картки та закордонного паспорта

Затримки з оформленням документів нерідко виникають через періодичне технічне обслуговування або перевантаження державних реєстрів. Щоб уникнути неприємних ситуацій та втрати чинності паспортів, українцям рекомендують стежити за строками їхньої дії та звертатися до відповідних органів заздалегідь. Як зазначають у Державній міграційній службі, подавати документи на зміну можна раніше, ніж закінчиться чинний документ.

Для власників ID-карток встановлено чітке правило щодо термінів подачі документів. Звернутися із заявою на обмін можна рівно за 30 днів до закінчення строку дії поточного документа. При цьому старий паспорт залишається у власника на руках аж до моменту отримання нового.

Оформлення закордонного паспорта вимагає ще більшої обачності й планування. Фахівці радять подавати документи за 6 – 9 місяців до закінчення терміну дії поточного закордонного паспорта.

Зазначимо! Такий термін пов'язаний з тим, що більшість країн світу забороняють в'їзд туристам, якщо їхній документ дійсний менше ніж 3–6 місяців на момент перетину кордону.

Інші підстави для обов'язкової заміни паспорта

Окрім закінчення терміну дії, існують інші законодавчо визначені приводи для оновлення документів. Зокрема, це стосується досягнення певного віку або зміни персональних даних громадянина.

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Власникам паспортів-книжечок старого зразка варто пам'ятати про обов'язкове вклеювання нової фотокартки при досягненні 25 та 45 років. Якщо ж людина змінила прізвище або ім'я, подати документи на новий паспорт необхідно протягом 30 днів із моменту отримання свідоцтва про зміну даних.

Нагадаємо, українці за бажанням можуть обміняти паспорт-книжечку на ID-картку. У випадку втрати, псування, зміни даних людина вже не отримає документ старого зразку, бо таких бланків більше не існує. Вартість оформлення ID-картки залежить від терміну виготовлення.

До пакета документів для оформлення паспортів громадянина України варто додати квитанцію про оплату. Внести збір за послугу можна через відділення банку, термінали самообслуговування або в режимі онлайн.